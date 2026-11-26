Сегодня в Центре приёма граждан состоялся личный приём граждан Министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибеком Куантыровым.

Приём прошёл в онлайн- и офлайн-форматах. В ходе встречи рассмотрены обращения по вопросам экологической безопасности, совершенствования природоохранного законодательства, развития устойчивого туризма, биоэкономики и лесного хозяйства.

В онлайн-формате поднят вопрос о необходимости проведения ремедиации земель, загрязнённых нефтешламом, на двух объектах Сайрамского района Туркестанской области в связи с угрозой загрязнения Тассай-Аксуйского месторождения подземных вод. По данному обращению Министром оперативно дано поручение вице-министру и руководителю Департамента экологии Туркестанской области лично ознакомиться с положением дел, организовать выезд на место и принять соответствующие меры. В соответствии с Экологическим кодексом обязанность по устранению экологического ущерба сохраняется за лицами, причинившими ущерб.

Был также презентован пилотный проект по развитию устойчивого туризма на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Последняя инициатива предусматривает создание низкоуглеродного туристического маршрута, внедрение экологичного транспорта и цифрового мониторинга туристических потоков.

В офлайн-формате обсуждены предложения по совершенствованию Правил проведения общественных слушаний, полномочиям уполномоченных органов в отношении недропользователей.

Кроме того, рассмотрены перспективы развития лесного хозяйства Казахстана, включая централизацию управления отраслью, лесовосстановление, подготовку кадров, развитие лесной науки, совершенствование законодательства и взаимодействие с научным сообществом. Также подняты вопросы создания Ассоциации лесоводов Казахстана и специализированного журнала «Орман».

По всем обращениям участникам приёма даны соответствующие разъяснения. Министром поручено профильным структурным подразделениям рассмотреть озвученные предложения и обращения в пределах компетенции.