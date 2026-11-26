Во исполнение поручения министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибека Куантырова по вопросам противодействия коррупции вице-министр Жомарт Алиев ознакомился с деятельностью Департамента экологии по Туркестанской области и провёл встречу с коллективом.

В ходе встречи были обсуждены основные направления деятельности департамента, соблюдение государственными служащими Кодекса этики, профилактика коррупционных правонарушений и обеспечение открытости государственной службы.

Кроме того, особое внимание было уделено соблюдению государственными служащими принципов законности, добросовестности и ответственности при исполнении служебных обязанностей, формированию антикоррупционной культуры, а также выстраиванию открытого и эффективного взаимодействия с населением.

В ходе встречи были заслушаны предложения и мнения сотрудников, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшей работы в обозначенных направлениях.