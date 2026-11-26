Сегодня в городе Шымкент состоялась встреча с участием вице-министра экологии и природных ресурсов РК М. Ошурбаева, посвящённая актуальным экологическим вопросам.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы управления бытовыми отходами, улучшения качества окружающей среды, развития системы раздельного сбора и переработки отходов.

В частности, была представлена работа по установке современных контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. На сегодняшний день проект реализуется по 8 адресам, ещё по 3 адресам ведутся монтажные работы. В дальнейшем планируется установить около 100 таких площадок в пяти районах города.

Кроме того, обсуждался проект строительства завода по производству электроэнергии путём термической переработки твёрдых бытовых отходов вблизи полигона «Актас-1». Стоимость объекта составляет 53,9 млрд тенге. Предприятие сможет перерабатывать до 330 тысяч тонн отходов в год и производить 24 МВт электроэнергии. Реализацию проекта планируется осуществить в 2026–2028 годах. В настоящее время ведутся подготовительные и проектные работы.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам качества атмосферного воздуха. В качестве основных факторов загрязнения воздуха в городе были обозначены выбросы промышленных предприятий и вредные вещества, выделяемые автотранспортом.

В настоящее время качество атмосферного воздуха контролируется с помощью 6 постов наблюдения РГП «Казгидромет». По итогам мониторинга за 2025 год уровень загрязнения воздуха в городе был оценён как высокий. В связи с этим предложено увеличить количество постов наблюдения до 15–20, особенно в густонаселённых районах и зонах с повышенными экологическими рисками, а также усилить мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Также были подняты вопросы жалоб жителей на неприятные запахи, в том числе связанные с качеством воздуха в вечернее и ночное время. В этой связи отмечена необходимость проведения регулярных замеров состава воздуха, выявления источников загрязнения и усиления контроля за соблюдением экологических требований промышленными предприятиями.

Стоит отметить, что распоряжением акима города Шымкента от 7 октября 2026 года №45-ө создана рабочая группа по экологическим вопросам, в состав которой вошли представители государственных органов и общественные активисты. Основная задача рабочей группы — изучение соблюдения промышленными предприятиями требований экологического законодательства, оценка эффективности мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению экологической безопасности.

Кроме того, были обсуждены вопросы поддержки будущих специалистов-экологов, выделения образовательных грантов, расширения возможностей прохождения производственной практики и стажировок, а также развития экологического туризма.

В рамках встречи вице-министр экологии и природных ресурсов РК М. Ошурбаев провёл личный приём жителей города, выслушал их обращения и предложения по экологическим вопросам. Кроме того, он провёл брифинг для представителей местных средств массовой информации и ответил на вопросы журналистов. В ходе брифинга были даны разъяснения по вопросам экологической ситуации в городе, охраны окружающей среды и предстоящей работы в данном направлении.

По итогам встречи была подчеркнута важность последовательного продолжения работы по улучшению экологической ситуации, совершенствованию системы управления отходами, усилению контроля за качеством атмосферного воздуха и охране окружающей среды.