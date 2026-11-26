В городе Туркестане Туркестанской области состоялась встреча представителей конституционных судов Азербайджана, Венгрии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, экспертов ООН и ОБСЕ, а также ведущих учёных из США, Германии, Турции и других государств.

В рамках II международного симпозиума «Диалог культур – 2026», организованного в честь 35-летия Независимости Республики Казахстан, широко обсуждались вопросы права и культуры, справедливости и государственности, прав человека и гражданской ответственности.

На международном симпозиуме вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жомарт Шияпович Алиев выступил с докладом на тему «Экологическая ответственность и верховенство права: конституционные основы охраны окружающей среды», в котором подчеркнул важность конституционных принципов, экологической ответственности и верховенства права в сфере охраны окружающей среды.

Мероприятие предоставило возможность обменяться международным опытом, обсудить актуальные вопросы и укрепить взаимное сотрудничество в направлении совершенствования правовых механизмов в сфере охраны окружающей среды.