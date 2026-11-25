Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров провёл встречу с делегацией компании «Shell» во главе со старшим вице-президентом и председателем концерна «Shell» в Казахстане Сюзанн Куган.

В ходе встречи обсуждены вопросы обеспечения экологической безопасности при реализации проекта по разведке углеводородного сырья на участке Жанатурмыс в Актюбинской области.

Особое внимание уделено вопросам сохранения биоразнообразия, охраны земель лесного фонда и обеспечения безопасности месторождений подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения.

Министр подчеркнул важность неукоснительного соблюдения требований природоохранного законодательства, всесторонней оценки потенциальных экологических рисков и учёта обеспокоенности местного населения.

Отмечена необходимость дополнительной проработки вопросов допустимости проведения разведочных работ совместно с уполномоченным органом в области охраны и использования водных ресурсов.

При дальнейшем рассмотрении материалов оценки воздействия на окружающую среду приоритетное внимание будет уделено обеспечению экологической безопасности намечаемой деятельности и сохранению природных ресурсов.