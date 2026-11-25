Об изменениях в антикоррупционном законодательстве, а также о мерах административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения рассказал главный эксперт Департамента антикоррупционной политики Агентства РК по делам государственной службы Шымболат Идрисов в ходе семинара в НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC). Мероприятие прошло под руководством и.о. Председателя Правления Бауржана Абенова в рамках взаимодействия с уполномоченным органом по профилактике коррупции.

Спикер привел примеры коррупционных случаев в квазигосударственном секторе и гос.органах, а также рассказал об особенностях антикоррупционной политики, соблюдении антикоррупционных ограничений, механизмах защиты прав граждан и порядке информирования о фактах коррупции, а также ответил на вопросы работников.

Мероприятие направлено на повышение осведомленности работников о принципах добросовестности и нормах антикоррупционного законодательства, укрепление культуры этичного поведения и формирование нулевой терпимости к коррупции.