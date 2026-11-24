Состояние Каспийского моря, охрана природы, нефтегазовая промышленность и реализация экологических проектов стали ключевыми направлениями рабочей поездки министра экологии и природных ресурсов в Атыраускую область.

Глава МЭПР РК Алибек Куантыров в рамках рабочей поездки в Атыраускую область ознакомился с деятельностью ряда природоохранных и промышленных объектов региона.

Работа промышленных предприятий

В рамках поездки министр посетил месторождение «Тенгиз» и Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ). Особое внимание было уделено вопросам производственной деятельности и соблюдения экологических требований.

Как отметил министр, такие крупные природопользователи, как ТШО и АНПЗ, должны стать примером для других крупных предприятий, а также компаний малого и среднего бизнеса, работающих в сфере недропользования, в части следования принципам ESG, соблюдения требований техники безопасности, сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Экосистема Каспия - в центре внимания

В ходе встречи с сотрудниками Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Алибек Куантыров ознакомился с деятельностью инспекции. Руководитель ведомства доложил о её работе, отметив, что основными направлениями являются государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также в сфере лесного хозяйства.

Особое внимание уделяется соблюдению природоохранного законодательства, предупреждению и выявлению фактов браконьерства, охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также сохранению биологического разнообразия региона.

Глава ведомства также посетил государственный природный резерват «Акжайык», расположенный в дельте реки Урал и на прилегающем побережье Каспийского моря.

Общая площадь резервата составляет 111,5 тыс. гектаров. Основная цель его создания - сохранение уникального биологического разнообразия водно-болотных угодий дельты реки Урал и прилегающего побережья Каспийского моря.

Территория резервата имеет международное природоохранное значение: водно-болотные угодья включены в Рамсарский список, а с 2014 года резерват входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Резерват играет важную роль в сохранении мест обитания, гнездования и остановки перелётных птиц, а также в поддержании биоразнообразия Каспийского региона.

Также состоялась встреча с коллективом Департамента экологии по Атырауской области. Министр ознакомился с состоянием здания, условиями труда сотрудников, материально-технической базой лаборатории и основными направлениями деятельности департамента.

Особое внимание было уделено повышению эффективности государственного экологического контроля, укреплению лабораторной базы и созданию необходимых условий для качественной работы специалистов.