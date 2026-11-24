При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК АО «Жасыл даму» совместно с АО «Фонд развития промышленности» продолжает реализацию проектов, направленных на развитие переработки отходов и современной инфраструктуры отрасли. В Туркестанской области введено в эксплуатацию предприятие по переработке бумажных отходов.

Проект реализован ТОО «Sadyk-bereke». Производственная мощность предприятия составляет 1 тыс. тонн бумажных отходов в год. Стоимость проекта — 64 млн тенге.

Объект введен в эксплуатацию в текущем году. Запуск предприятия позволит увеличить объемы переработки макулатуры в регионе и вовлекать больше бумажных отходов во вторичный производственный оборот.

Развитие переработки непосредственно в регионах способствует формированию устойчивой инфраструктуры обращения с отходами. Вместо захоронения на полигонах макулатура может использоваться как вторичное сырье для производства новой продукции.

Проект ТОО «Sadyk-bereke» вошел в число объектов, уже введенных в эксплуатацию в рамках программы финансирования отрасли. Его реализация расширяет производственные возможности Туркестанской области в сфере переработки бумажных отходов.

Напомним, при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК АО «Жасыл даму» направило 122,6 млрд тенге средств утилизационного платежа на финансирование 34 проектов по развитию современной инфраструктуры обращения с отходами.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию 15 проектов. В их рамках приобретена 131 единица специализированной техники, запущены сортировочные линии общей мощностью 290 тыс. тонн отходов в год, а также перерабатывающие производства совокупной мощностью 19,3 тыс. тонн в год.

Средства утилизационного платежа направляются в соответствии с Экологическим кодексом РК. Реализация таких проектов способствует увеличению объемов переработки, сокращению захоронения отходов и вовлечению вторичного сырья в экономический оборот.