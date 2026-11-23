Объявление о встрече вице-министра экологии и природных ресурсов РК с жителями города Шымкент
26 ноября 2026 года вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Ошурбаев проведет встречу с жителями города Шымкент.
Место проведения: г. Шымкент, проспект Тауке хана 5, здание Южно-Казахстанского университета имени М.Ауезова.
Программа встречи:
09:30–10:30 — личный прием граждан;
11:00–12:30 — встреча с населением и некоммерческими организациями;
12:30–13:00— брифинг для представителей региональных СМИ.
Онлайн-трансляция будет доступна в прямом эфире на официальных страницах Министерства экологии и природных ресурсов в социальных сетях «Facebook» и «YouTube».
📌 Запись на личный прием осуществляется до 25 ноября 2026 года включительно.
📞 Телефон для записи: 8 (778) 677 83 43
📧 Электронная почта: k.ami@ecogeo.gov.kz
Приглашаем всех граждан принять активное участие и задать интересующие вопросы вице-министру экологии и природных ресурсов!