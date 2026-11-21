В Астане проходит IV Corporate Governance Forum 2026 на тему «Корпоративное управление: от реформ к результатам - взгляд в будущее». Форум объединил около 300 представителей государственных органов, бизнес-сообщества, национальных компаний и международных организаций.

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров принял участие в панельной сессии «От бизнеса к компании: как сформировать профессиональный совет директоров».

Модератором сессии выступила Дайана Музан, уроженка Казахстана, президент Muzan LLC (США), регулярно участвующая в качестве спикера и модератора на международных деловых площадках.

О зрелости компаний и роли советов директоров

В ходе обсуждения А. Куантыров отметил, что в акционерных обществах создание совета директоров предусмотрено законодательством.

Для государственных компаний особенно важно сочетать понимание государственных приоритетов с независимой профессиональной оценкой. Независимый директор должен задавать содержательные вопросы, предлагать альтернативные решения и своевременно обращать внимание на возможные риски.

Профессионализм и независимость директоров

А. Куантыров подчеркнул, что наличие международного сертификата является преимуществом, однако само по себе не гарантирует глубокого понимания специфики конкретной компании.

Новые правила отбора независимых директоров для государственных компаний усиливают значение содержательной оценки кандидатов. Они предусматривают конкурсные процедуры и собеседования, проверку профессиональных знаний и понимания деятельности компании. Наличие сертификата остается одним из факторов оценки, но не заменяет практический опыт и профессиональные компетенции.

Гендерный баланс в корпоративном управлении

Отдельно министр остановился на вопросах гендерного баланса в советах директоров. Он отметил, что разнообразие профессиональных и жизненных взглядов позволяет более всесторонне рассматривать управленческие решения.

В соответствии с принятыми в Казахстане правилами государственные компании должны обеспечивать представительство женщин в новых составах советов директоров на уровне не менее 30%.

Устойчивое развитие и внедрение ESG-принципов

Министр уделил особое внимание вопросам устойчивого развития и внедрения ESG-принципов.

Крупные государственные и частные природопользователи, работающие в Казахстане, должны служить примером для других компаний, в том числе для малого и среднего бизнеса в сфере недропользования, в части соблюдения ESG-принципов.

С 2023 года началось системное внедрение ESG-принципов в банковском секторе. Постепенно эта практика распространяется на крупные компании и национальные организации.

Корпоративное управление как фактор инвестиционной привлекательности

Министр также подчеркнул, что качественное корпоративное управление позволяет компании сохранять устойчивость независимо от того, кто занимает должность первого руководителя. Наличие стратегии, четкого распределения полномочий, механизмов контроля и отчетности обеспечивает преемственность управления и повышает предсказуемость деятельности компании.

Для инвесторов важна не только прибыльность бизнеса, но и прозрачность процессов принятия решений, контроль расходов, управление рисками и подотчетность руководства. Все это напрямую влияет на доверие инвесторов.

Показательным примером значимости эффективного корпоративного управления является последовательная трансформация деятельности АО «Жасыл даму» после передачи Обществу функций оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) (РОП).

Этот этап сопровождался необходимостью решения комплекса организационных и управленческих задач, совершенствования внутренних процессов и формирования эффективной системы управления.

Благодаря системной и согласованной работе Совета директоров и Правления Общества удалось выстроить последовательный подход к совершенствованию организационной структуры, оптимизации внутренних бизнес-процессов, внедрению цифровых решений и повышению прозрачности деятельности.

Особое внимание было уделено укреплению механизмов корпоративного управления, определению стратегических приоритетов и созданию условий для устойчивого развития Общества.

Проведенные преобразования стали важным этапом институционального развития АО «Жасыл даму», позволив сформировать более эффективную модель управления и определить долгосрочные направления деятельности.

Данный опыт демонстрирует значимость конструктивного взаимодействия Совета директоров и Правления, согласованности управленческих решений и единого стратегического видения в достижении поставленных целей.

Форум направлен на обмен международным опытом, выработку новых инициатив и укрепление профессионального сотрудничества.

Организатор форума - НПП РК «Атамекен».