Freedom Holding Corp. представил собственные кейсы смешанного климатического финансирования и социальных инициатив на COP31 в ходе панельной сессии «От обязательств к инвестициям: как воплотить устойчивое развитие в жизнь». Модератором и ключевым спикером мероприятия выступила главный директор по устойчивому развитию и внешним связям Freedom Holding Corp. Баглана Мусина.

В ходе выступления Баглана Мусина представила практический опыт компании по интеграции финтех-инструментов в решение экологических проблем региона:

Восстановление экосистемы Аральского моря. Через Корпоративный фонд «Freedom Шапағат» был реализован пилотный проект по восстановлению экосистемы осушенного дна Аральского моря. Для привлечения смешанного финансирования и вовлечения широкой аудитории Freedom запустил специальную дебетовую карту «Аралды сақта», кешбэк по которой направляется на восстановление региона.

Проект Eco Aul. В рамках пилотного проекта в посёлке Жинишкекум Кызылординской области жителям был предоставлен доступ к очищенной питьевой воде. Электроснабжение местной школы обеспечивается за счёт солнечных панелей, также налажен доступ к интернету через Starlink.

Возвращение туранского тигра. Совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РК и ПРООН реализуется программа реинтродукции туранского тигра в природном резервате «Иле-Балхаш». В текущем году в естественную среду обитания уже выпущены первые два тигра. В поддержку программы Freedom также планирует выпустить дебетовую карту, посвящённую туранскому тигру, с возможностью перечисления кешбэка на реализацию проекта.

Freedom является участником Глобального договора ООН и в своей деятельности реализует Цели устойчивого развития ООН.

Помимо экологических проектов, через Корпоративный фонд «Freedom Шапағат» реализуется широкий спектр образовательных, спортивных и культурных инициатив.

К числу образовательных проектов относятся гранты, стипендии и менторские программы Freedom в региональных вузах страны.

Инициатива Teach for Qazaqstan, входящая в глобальную программу Teach for All, направлена на привлечение специалистов из различных сфер, их последующую переподготовку и трудоустройство в качестве учителей в регионах с нехваткой педагогических кадров.

Проект инклюзивного футбола Uni Football League развивает футбольные секции для детей с особыми потребностями.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Русланович Турлов также возглавляет попечительский совет Freedom QJ League, юношеской футбольной лиги Казахстана, и является президентом Международной шахматной федерации FIDE и казахстанской федерации KazChess.

Системная спонсорская поддержка Freedom способствует развитию различных видов спорта и формированию качественного спортивного резерва в Казахстане.

«Наш бизнес – это доступ к деньгам, рынкам и услугам. Но возможности людей напрямую зависят от состояния окружающей среды: когда деградируют экосистемы, ухудшаются здоровье и источники дохода. Наш опыт доказывает, что сочетание корпоративных ресурсов, финтех-инфраструктуры и вовлечения клиентов позволяет запускать реальные проекты. Следующий шаг – масштабирование этих решений в партнёрстве с международным климатическим финансированием», – отметила главный директор по устойчивому развитию и внешним связям Freedom Holding Corp Баглана Мусина.

В дискуссии приняли участие представители институтов международного климатического финансирования, включая Зелёный климатический фонд, Глобального договора ООН, финансовой инфраструктуры и бизнес-консалтинга.

Участники обсудили механизмы преобразования экологических и социальных обязательств в инвестиционно привлекательные проекты, способные приносить долгосрочную пользу обществу и бизнесу.

По итогам сессии участники отметили, что синергия частного капитала, экспертного потенциала институтов ООН и государственной поддержки является ключевым фактором перехода от климатических деклараций к конкретным и измеримым результатам на местах.