Freedom Holding Corp. представил на COP31 свой подход к управлению климатическими рисками и снижению выбросов парниковых газов, а также поделился видением роли углеродных кредитов и сертификатов I-REC в климатической повестке Центральной Азии.

Исполнительный директор департамента ESG международной группы компаний Freedom Holding Corp. Айнур Тулегенова приняла участие в экспертной дискуссии в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP31). В ходе выступления она обозначила ключевые барьеры и практические шаги, необходимые для масштабирования рынка углеродных кредитов и сертификатов возобновляемой энергии (I-REC) в Центральной Азии.

По словам представителя холдинга, устойчивый корпоративный спрос на экологические инструменты невозможен без повышения климатической зрелости самого бизнеса.

В Freedom Holding Corp., чьи акции торгуются на бирже Nasdaq, придерживаются прагматичного поэтапного подхода: сначала компания измеряет собственный углеродный след, включая выбросы Scope 1, Scope 2, значимые выбросы Scope 3, а также финансируемые выбросы от кредитной, инвестиционной и страховой деятельности. Затем реализует меры по прямому сокращению выбросов и только после этого рассматривает приобретение рыночных инструментов.

«Для нас принципиально важно, чтобы приобретение сертификатов I-REC или углеродных кредитов не было просто способом улучшить отчётные показатели, а являлось частью последовательной и научно обоснованной климатической стратегии. Кроме того, мы уже интегрировали оценку физических и переходных климатических рисков в системы риск-менеджмента наших дочерних компаний и проводим стресс-тестирование портфелей», – отметила исполнительный директор департамента ESG Freedom Holding Corp. Айнур Тулегенова.

Отвечая на вопрос о главном узком месте добровольного углеродного рынка в Центральной Азии, спикер выделила разрыв между перспективными экологическими инициативами и наличием инвестиционно готовых («банкабельных») проектов.

Для ускорения климатических инвестиций в регионе она предложила три приоритетных направления совместной работы государства, бизнеса и международных институтов:

Чёткая и предсказуемая нормативная база. Развитие существующих в Казахстане основ, включая Зелёную таксономию и Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года, с формированием прозрачных правил разработки, верификации, регистрации и коммерциализации углеродных проектов.

Подготовка пула качественных проектов. Создание механизмов технической поддержки для разработчиков проектов в сфере лесного и сельского хозяйства, а также природоориентированных решений. Это позволит им выстраивать системы мониторинга в соответствии с международными стандартами.

Развитие механизмов смешанного финансирования. Внедрение льготного финансирования и инструментов разделения рисков для преодоления разрыва между долгосрочной экологической выгодой и коммерческой окупаемостью. В частности, Freedom Bank Kazakhstan в настоящее время проходит процедуру аккредитации в Зелёном климатическом фонде (GCF). В перспективе это расширит доступ региона к международному климатическому капиталу.

В качестве главного практического шага на ближайшие 12 месяцев Айнур Тулегенова призвала компании региона сосредоточиться на внедрении системного учёта выбросов парниковых газов и оценке климатических рисков при методологической поддержке финансовых институтов.

Она также отметила успешный опыт вовлечения розничных клиентов холдинга в климатическую повестку через банковскую карту Araldy Saqta и сервис Freedom Travel. Средства, полученные от этих инструментов, направляются на восстановление экосистемы Аральского моря.