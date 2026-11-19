19 ноября в Астане состоялась Евразийская конференция «Воспитываем здоровое поколение вместе с проектом Nestlé for Healthier Kids», объединившая представителей Казахстана, Узбекистана и России.

Образовательная программа направлена на формирование у детей полезных привычек, культуры здорового образа жизни и ответственного отношения к окружающей среде. За время реализации проекта с программой познакомились более 500 тысяч детей.

В ходе конференции участники обменялись опытом и успешными практиками экологического воспитания, обсудили современные образовательные методики и перспективы дальнейшего развития программы.

В мероприятии принял участие директор Департамента экологической культуры и политики Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Даулет Есмагамбетов.

В своем выступлении он отметил важность формирования экологической культуры с раннего возраста, воспитания у детей бережного отношения к природным ресурсам и внедрения экологических знаний в повседневную жизнь школьников.

Также была представлена информация о реализации общенациональной инициативы «Таза Қазақстан», в рамках которой проводится системная работа по развитию экологической культуры и просвещения населения. Особое внимание уделяется экологическому воспитанию подрастающего поколения. В частности, создано 295 дошкольных организаций «Жасыл балабақша» и проведено более 560 тысяч классных часов по экологическому воспитанию.

В Министерстве подчеркнули важность партнерства государства, образовательных организаций, бизнеса и общественности в формировании экологически ответственного поколения.