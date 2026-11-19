Действительно ли экологические проверки проводятся только после жалоб граждан? Давайте разбираться!

С 8 сентября 2026 года, согласно Закону Республики Казахстан № 340, государственный экологический контроль объектов I и II категорий регулируется Экологическим кодексом.

В соответствии со статьями 174–174-2 предусмотрены следующие формы контроля:

Дистанционный контроль — анализ экологической отчётности, спутниковых данных и других сведений без посещения объекта.

Комплексные проверки — проводятся по графику с учётом степени риска объекта.

Внеплановые проверки — назначаются при наличии законных оснований, в том числе по обращениям граждан и государственных органов.

Автоматизированный мониторинг — непрерывное отслеживание выбросов загрязняющих веществ в режиме реального времени.

Для объектов III и IV категорий применяются статьи 144–144-2 Предпринимательского кодекса РК. Они предусматривают:

▪ проверки по графику;

▪ внеплановые проверки при наличии законных оснований;

▪ профилактический контроль без посещения объекта — на основании анализа документов и отчётности;

▪ профилактический контроль с посещением — с учётом степени риска объекта.

Итог: это миф! Экологические проверки проводятся не только по жалобам граждан. Законодательством предусмотрены различные формы государственного экологического контроля, а обращения граждан являются лишь одним из оснований для внеплановой проверки.