Приказом министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ганижан Асанулы назначен на должность руководителя аппарата Министерства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Родился в 1986 году в Туркестанской области. Окончил Академию финансовой полиции, Kings College London (Великобритания), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

2008–2009 гг. — служба в органах финансовой полиции.

2012–2014 гг. — эксперт, главный эксперт Агентства РК по делам государственной службы.

2014–2017 гг. — главный консультант, руководитель Управления прохождения государственной службы Департамента государственной службы и профилактики коррупции Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

2017–2018 гг. — заместитель руководителя – заведующий секретариатом Совета по этике Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области.

2018–2019 гг. — заместитель руководителя – заведующий секретариатом Совета по этике Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области.

2019–2020 гг. — первый заместитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области.

2020–2021 гг. — заместитель директора, директор Департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции.

2021–2022 гг. — заместитель руководителя службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции.

2022–2023 гг. — заведующий сектором Отдела государственной службы и кадровой политики Администрации Президента РК.

С 2023 года по настоящее время занимал должность заведующего сектором Отдела государственной службы Администрации Президента РК.

https://primeminister.kz/ru/hrpolitic/appointments/ganizhan-asanuly-naznachen-rukovoditelem-apparata-ministerstva-ekologii-i-prirodnyh-resursov-rk-1810155