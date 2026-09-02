Миф или правда?

Утверждение о том, что полиэтиленовые пакеты полностью разлагаются за 2–3 года, является мифом. Полиэтилен разрушается очень медленно и длительное время сохраняется в окружающей среде, постепенно распадаясь на микропластик.

Пластиковые отходы негативно влияют на почву и водные ресурсы, а также наносят вред природным экосистемам.

Один из простых способов внести вклад в защиту окружающей среды – отказаться от одноразовых полиэтиленовых пакетов и использовать многоразовые экосумки.

Поддерживаем экосумки!

Сохранение природы – наша общая ответственность.