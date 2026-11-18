5 ноября 2026 года Республика Казахстан направила в Секретариат РКИК ООН второй Двухгодичный доклад по вопросам транспарентности (BTR2), подготовленный совместно с Девятым национальным сообщением. Казахстан стал третьей страной в мире после Колумбии и Турции, представившей такой доклад.

Своевременное представление отчётности подтверждает приверженность Казахстана Парижскому соглашению. Первый доклад (BTR1) страна также представила в числе первых — в ходе COP29 в Баку.

В BTR2 отражены данные национального кадастра парниковых газов, меры по снижению выбросов и адаптации к изменению климата, а также ход выполнения национальных климатических обязательств.

17 ноября в рамках COP31 в г. Анталья Казахстан принял участие в Министерском диалоге высокого уровня по вопросам транспарентности.