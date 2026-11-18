В Анталье (Турция) в рамках климатической конференции COP31 на площадке национального павильона Российской Федерации состоялась международная сессия «Экономика замкнутого цикла: международное сотрудничество и новые возможности». В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правления АО «Жасыл даму» Нуржан Кабдолданов, представивший опыт Казахстана в развитии перерабатывающей отрасли и перспективы международного партнерства.

В числе участников дискуссии были заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Павел Косов, директор ООН-Хабитат по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфан Али.

В центре обсуждения оказались вопросы эффективного использования ресурсов, внедрения современных технологий переработки отходов, привлечения инвестиций и развития совместных экологических проектов. Особое внимание участники уделили роли международного сотрудничества в переходе к устойчивым моделям производства и потребления.

Выступая на сессии, Нуржан Кабдолданов рассказал о работе Казахстана по формированию экономики замкнутого цикла. Он отметил, что развитие этого направления предполагает не только переработку коммунальных отходов, но и вовлечение промышленных ресурсов в повторный оборот, создание новых производств и снижение зависимости от первичного сырья.

В Казахстане на развитие инфраструктуры сбора, сортировки и переработки отходов предусмотрено свыше 400 млн долларов. Одновременно ведется работа по определению ресурсного потенциала регионов и перспективных направлений для инвестиций. Важное место отводится накопленным промышленным отходам, которые при соблюдении экологических требований могут стать источником вторичного сырья для новых производств.

Отдельное внимание представитель АО «Жасыл даму» уделил возможностям международного партнерства, включая обмен технологиями, привлечение инвестиций и реализацию совместных проектов.

«Наша общая задача — сделать экономический рост и экологическую ответственность частью одной модели развития. Объединение усилий и международного опыта позволит перейти от отдельных инициатив к системным решениям», — подчеркнул Нуржан Кабдолданов.

Участники сессии отметили важность взаимодействия государств, бизнеса, финансовых институтов и международных организаций для внедрения эффективных решений в сфере экономики замкнутого цикла и достижения климатических целей.