В Павлодарской области создается производство по переработке 75 тыс. тонн макулатуры в год

При поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК АО «Жасыл даму» продолжает финансирование проектов, направленных на развитие переработки отходов и создание современной инфраструктуры отрасли.

В Павлодарской области реализуется проект ТОО «QazRoyalPak» по переработке макулатуры. После выхода на проектную мощность предприятие сможет перерабатывать до 75 тыс. тонн бумажных отходов в год.

Стоимость проекта составляет порядка 10,8 млрд тенге. Проект финансируется за счет средств утилизационного платежа, направленных АО «Жасыл даму». Средства освоены в полном объеме.

В настоящее время реализация проекта продолжается в соответствии с графиком. Возведение производственных цехов находится на завершающей стадии, параллельно ведутся работы по устройству фундаментов под оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

По словам директора ТОО «QazRoyalPak» Гульнары Кайдаровой, реализация проекта позволит существенно расширить производственные возможности предприятия.

«Для нас этот проект является важным этапом развития производства. Увеличение мощностей позволит перерабатывать значительно больший объем макулатуры и более эффективно использовать вторичное сырье в производственном цикле», — отметила Гульнара Кайдарова.

Реализация проекта позволит создать дополнительные мощности по переработке макулатуры в Павлодарской области и увеличить объемы вовлечения бумажных отходов во вторичный оборот.

Напомним, АО «Жасыл даму» за счет средств утилизационного платежа профинансировало 30 проектов на общую сумму около 116 млрд тенге. Реализация таких проектов способствует развитию современной инфраструктуры обращения с отходами, увеличению объемов переработки, сокращению захоронения отходов и вовлечению вторичного сырья в экономический оборот в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.