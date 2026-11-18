Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров ознакомился с деятельностью АО «Жасыл даму», где ему были представлены ключевые направления работы Общества, результаты реализации экологических проектов, механизмы финансирования отрасли и перспективы дальнейшего развития системы управления отходами.

В ходе встречи министру представили деятельность Общества в качестве оператора системы торговли выбросами парниковых газов, расширенных обязательств производителей (импортеров), Национального центра управления отходами, а также работу по управлению бесхозяйными опасными отходами.

Особое внимание было уделено вопросам эффективного использования утилизационных платежей и развитию инфраструктуры обращения с отходами. Министру представили результаты льготного финансирования проектов по строительству мусоросортировочных комплексов, перерабатывающих предприятий и приобретению специализированной техники. В настоящее время заявлен 71 проект общей стоимостью 460,5 млрд тенге, реализация которых направлена на увеличение мощностей сортировки и переработки отходов, а также создание новых рабочих мест.

Отдельно министру доложили о реализации цифровой программы EcoQolday, направленной на поддержку предприятий по сбору и переработке отходов. На сегодняшний день заключено 122 договора, на переработку направлено 196,8 тыс. тонн отходов, а общая сумма выплат участникам программы составила порядка 6 млрд тенге.

В рамках встречи также представлены результаты реализации общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». В 2026 году проекты экологического образования охватили 775 школ в 15 регионах страны, где установлено 27 900 экобоксов. Кроме того, мероприятия по развитию экологической инфраструктуры реализованы в пяти национальных парках.

Особое место в обсуждении заняли вопросы цифровизации отрасли и деятельности Национального центра управления отходами. Были рассмотрены перспективы внедрения единой системы учета и прослеживаемости отходов, совершенствования механизмов управления отраслью и перехода к циркулярной экономике.

В ходе встречи министр также ознакомился с результатами работы Общества в сфере регулирования выбросов парниковых газов, реализации углеродных офсетных проектов и выполнения международных климатических обязательств Казахстана.

По итогам встречи были рассмотрены приоритетные направления дальнейшего развития АО «Жасыл даму», включая модернизацию инфраструктуры обращения с отходами, поддержку отечественных перерабатывающих предприятий, внедрение цифровых решений и повышение эффективности реализации экологических инициатив.