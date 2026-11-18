Казахстан подтвердил приверженность укреплению международного и регионального сотрудничества в целях сохранения экосистемы Каспийского моря и противодействия снижению его уровня.

Выступая на международной встрече, казахстанская сторона подчеркнула обеспокоенность ускорением климатических изменений в Каспийском регионе, где темпы роста среднегодовой температуры более чем в 2,5 раза превышают среднемировые показатели.

Особое внимание было уделено последствиям обмеления для северо-восточного побережья Каспия, благополучия прибрежных сообществ и устойчивого развития региона.

Казахстан приветствовал инициативы прикаспийских государств, включая создание Межправительственной комиссии по проблеме снижения уровня Каспийского моря, а также продвижение Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия, предложенной Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В качестве приоритетных направлений дальнейшей работы Казахстан обозначил переход от политических договорённостей к практической реализации совместных мер, включая разработку Плана действий по колебаниям уровня Каспийского моря на 2026–2036 годы, укрепление систем совместного мониторинга и прогнозирования, а также выработку мер адаптации прибрежных территорий.

Отдельно отмечена представленная Казахстаном на COP31 Региональная инвестиционная программа для Каспийского региона, призванная содействовать реализации приоритетных экологических и адаптационных проектов. Казахстан также выступил за дальнейшее развитие платформы «Друзья Каспийского моря» для привлечения международных организаций, финансовых институтов и партнёров по развитию.

Подчёркнута необходимость консолидации усилий пяти прикаспийских государств на основе существующих региональных механизмов, прежде всего Тегеранской конвенции, для достижения конкретных и измеримых результатов в сохранении Каспийского моря.