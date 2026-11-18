Казахстан одобрен для участия в международной инициативе Nature-based Solutions Innovation Accelerator (NBS-IA). О результатах отбора было объявлено сегодня, 17 ноября, в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31), проходящей в Анталье, Турция.

Объявление состоялось в ходе международного мероприятия «Scaling up Sustainable Infrastructure through NbS for Climate Adaptation», организованного Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии совместно с Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD).

Отбор проектов в рамках инициативы NBS-IA направлен на поддержку инновационных решений, основанных на использовании потенциала природных экосистем для повышения устойчивости инфраструктуры к последствиям изменения климата.

Участие Казахстана в программе открывает новые возможности для развития и внедрения природоориентированных решений, привлечения международной экспертизы, технической поддержки и инвестиционных ресурсов для реализации климатических и инфраструктурных проектов.