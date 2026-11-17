17 ноября в Анталье (Турция) в рамках климатической конференции COP31 в Национальном павильоне Казахстана состоялась международная сессия «Лесные и степные пожары, деградация и восстановление лесов и степей». Мероприятие, организованное АО «Жасыл даму», объединило представителей государственных органов, международных организаций и научного сообщества для обмена опытом в области предупреждения природных пожаров, защиты лесных и степных территорий и восстановления пострадавших экосистем.

Основное внимание участники уделили современным системам мониторинга и раннего предупреждения, совершенствованию механизмов реагирования на пожары и применению природоориентированных решений. Обсуждение также затронуло вопросы деградации земель, восстановления природных ландшафтов и повышения их устойчивости к последствиям изменения климата.

С приветственным словом выступила управляющий директор АО «Жасыл даму» Ботагоз Ахметова. Она отметила, что в условиях повышения температуры и продолжительных засух защита природных территорий требует комплексного подхода, включающего профилактику пожаров, современные технологии мониторинга и научно обоснованное восстановление экосистем. Особое значение при этом имеет оценка долгосрочных экологических результатов, в том числе способности лесных и степных экосистем сохранять и поглощать углерод.

Международный опыт управления природными пожарами представила старший специалист по лесному хозяйству Глобального центра ФАО по управлению пожарами Эми Дюшель (Amy Duchelle). В её выступлении были рассмотрены подходы к предупреждению пожарных рисков и возможности укрепления международного сотрудничества в этой области.

Практику Казахстана в сфере охраны лесов осветил руководитель управления государственного контроля, охраны и защиты лесов Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Нияз Жолбарыс. В центре внимания находились вопросы защиты лесных ресурсов страны, профилактики возгораний и повышения эффективности мер по предупреждению природных пожаров.

Отдельный блок обсуждения был посвящён адаптации природных экосистем к изменению климата. Специалист Субрегионального представительства ФАО для Центральной Азии по вопросам изменения климата и управления водосборными бассейнами Эрда Челер (Erda Çeler) ознакомил участников с международными проектными приоритетами в области климатической адаптации и устойчивого управления природными территориями.

Опыт Средиземноморского региона представил профессор Стамбульского университета Джеррахпаша Юсуф Серенгил (Yusuf Serengil). На примере инициативы MEDFIREWISE он рассказал о применении природоориентированных решений для снижения риска лесных пожаров и повышения устойчивости ландшафтов к климатическим угрозам.

Важной темой встречи стал переход от раннего выявления пожарной опасности к своевременным практическим действиям. Руководитель программы по климатическому управлению и устойчивости Азиатского центра по готовности к стихийным бедствиям (ADPC) Билл Хо (Bill Ho), принявший участие в онлайн-формате, представил подходы к управлению пожарными рисками в рамках комплексных систем предупреждения о природных угрозах в странах Азии.

Сессию модерировала директор департамента секторальных компетенций 2 АО «Жасыл даму» Дана Касенова. В ходе заключительной дискуссии участники рассмотрели возможности применения международного опыта в Казахстане, включая развитие систем раннего предупреждения, совершенствование межведомственного взаимодействия и вовлечение местных сообществ в предупреждение пожаров и восстановление природных территорий.

По итогам встречи особое внимание было уделено необходимости объединения усилий государственных органов, научного сообщества и международных организаций. Обмен опытом позволил обозначить перспективные направления сотрудничества в сфере предупреждения природных пожаров, восстановления деградированных экосистем и повышения устойчивости лесных и степных территорий к изменению климата.