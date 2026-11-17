В Национальном павильоне Казахстана на климатической конференции COP31, проходящей в Анталье (Турция), состоялась международная сессия «Природа как инфраструктура адаптации: инновационные и природоориентированные решения».

Организатором мероприятия выступило АО «Жасыл даму». Сессия объединила представителей международных организаций, научного сообщества и экологических инициатив для обсуждения практических подходов к адаптации к изменению климата и повышению устойчивости природных экосистем. Модератором выступила директор Департамента секторальных компетенций 2 АО «Жасыл даму» Дана Касенова.

В центре внимания участников оказались возможности использования природных экосистем для повышения климатической устойчивости. Эксперты рассмотрели вопросы сохранения водных ресурсов, восстановления горных экосистем, применения технологий создания искусственных ледников, а также сочетания природных механизмов с современными инженерными и цифровыми технологиями.

Открывая сессию, управляющий директор АО «Жасыл даму» Ботагоз Ахметова отметила актуальность природоориентированных решений для Казахстана в условиях засух, деградации земель и опустынивания. Она подчеркнула важность восстановления лесов, пастбищ и растительности на осушенном дне Аральского моря, а также необходимость внедрения надёжных систем мониторинга и привлечения климатического финансирования для реализации подобных проектов.

Аналитик климатических проектов Программы развития ООН (ПРООН) Саулет Сакенов представил информацию о работе по подготовке первого Национального плана адаптации Казахстана.

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Джереми Шликенридер поделился опытом реализации адаптационных проектов в горных регионах. Исследователь криосферы Университета Центральной Азии Денис Самин рассказал о научных подходах к изучению ледников и применении природоориентированных решений.

Международный опыт также представил профессор Стамбульского университета - Джеррахпаша Юсуф Серенгил. Его выступление было посвящено проекту TERRA, направленному на снижение рисков стихийных бедствий и повышение климатической устойчивости Турции с использованием природоориентированных решений.

Отдельное внимание было уделено практическим инициативам по восстановлению экосистем. Генеральный директор благотворительного фонда Halyk Сагинбек Шункеев представил инициативу Halyk Ormany, направленную на восстановление лесов и сохранение природного наследия Казахстана.

Председатель общественного объединения Future из Азербайджана Гюльшан Ахундова осветила вопросы водного баланса и управления водными ресурсами своей страны.

В ходе дискуссии участники обсудили возможности применения международного опыта в Казахстане и странах Центральной Азии, развитие научного сотрудничества и перспективы реализации совместных пилотных проектов.

Особое внимание было уделено вопросам масштабирования природоориентированных решений, внедрения эффективных механизмов мониторинга, оценки климатических рисков и привлечения финансирования.

Проведение международной сессии стало частью работы АО «Жасыл даму» по развитию сотрудничества в сфере климатической политики и устойчивого природопользования.

На COP31 обсудили природоориентированные решения для адаптации к изменению климата

В Национальном павильоне Казахстана на климатической конференции COP31, проходящей в Анталье (Турция), состоялась международная сессия «Природа как инфраструктура адаптации: инновационные и природоориентированные решения».

Организатором мероприятия выступило АО «Жасыл даму». Сессия объединила представителей международных организаций, научного сообщества и экологических инициатив для обсуждения практических подходов к адаптации к изменению климата и повышению устойчивости природных экосистем. Модератором выступила директор Департамента секторальных компетенций 2 АО «Жасыл даму» Дана Касенова.

В центре внимания участников оказались возможности использования природных экосистем для повышения климатической устойчивости. Эксперты рассмотрели вопросы сохранения водных ресурсов, восстановления горных экосистем, применения технологий создания искусственных ледников, а также сочетания природных механизмов с современными инженерными и цифровыми технологиями.

Открывая сессию, управляющий директор АО «Жасыл даму» Ботагоз Ахметова отметила актуальность природоориентированных решений для Казахстана в условиях засух, деградации земель и опустынивания. Она подчеркнула важность восстановления лесов, пастбищ и растительности на осушенном дне Аральского моря, а также необходимость внедрения надёжных систем мониторинга и привлечения климатического финансирования для реализации подобных проектов.

Аналитик климатических проектов Программы развития ООН (ПРООН) Саулет Сакенов представил информацию о работе по подготовке первого Национального плана адаптации Казахстана.

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Джереми Шликенридер поделился опытом реализации адаптационных проектов в горных регионах. Исследователь криосферы Университета Центральной Азии Денис Самин рассказал о научных подходах к изучению ледников и применении природоориентированных решений.

Международный опыт также представил профессор Стамбульского университета - Джеррахпаша Юсуф Серенгил. Его выступление было посвящено проекту TERRA, направленному на снижение рисков стихийных бедствий и повышение климатической устойчивости Турции с использованием природоориентированных решений.

Отдельное внимание было уделено практическим инициативам по восстановлению экосистем. Генеральный директор благотворительного фонда Halyk Сагинбек Шункеев представил инициативу Halyk Ormany, направленную на восстановление лесов и сохранение природного наследия Казахстана.

Председатель общественного объединения Future из Азербайджана Гюльшан Ахундова осветила вопросы водного баланса и управления водными ресурсами своей страны.

В ходе дискуссии участники обсудили возможности применения международного опыта в Казахстане и странах Центральной Азии, развитие научного сотрудничества и перспективы реализации совместных пилотных проектов.

Особое внимание было уделено вопросам масштабирования природоориентированных решений, внедрения эффективных механизмов мониторинга, оценки климатических рисков и привлечения финансирования.

Проведение международной сессии стало частью работы АО «Жасыл даму» по развитию сотрудничества в сфере климатической политики и устойчивого природопользования.

Обмен научными знаниями и практическим опытом открывает дополнительные возможности для внедрения природоориентированных решений, направленных на сохранение экосистем и повышение устойчивости регионов к последствиям изменения климата.