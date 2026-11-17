16 ноября 2026 года в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье (Турция), Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров принял участие в министерском круглом столе высокого уровня Организации тюркских государств (ОТГ).

Центральным мероприятием дня стал министерский круглый стол высокого уровня министров государств-членов ОТГ, ответственных за вопросы окружающей среды и климата, организованный по инициативе Председательства COP31 совместно с Организацией тюркских государств.

В ходе заседания участники обменялись мнениями по ключевым направлениям климатической и экологической повестки, включая переход к чистой энергетике, электрификацию, развитие зелёной экономики и циркулярной модели управления ресурсами. Особое внимание было уделено сокращению выбросов метана в секторе отходов, повышению устойчивости городов, морских и прибрежных территорий к климатическим изменениям, а также расширению доступа к климатическому финансированию.

Выступая на круглом столе, Алибек Куантыров подчеркнул важность объединения усилий стран тюркского мира в решении трансграничных экологических и климатических проблем. Отдельно он остановился на вопросах водной безопасности, деградации земель, сохранения природных экосистем и адаптации к изменению климата.

Министр представил работу Казахстана по восстановлению экосистем Аральского моря.

На казахстанскую часть осушенного дна Аральского моря приходится порядка 2,8 млн гектаров. С 1990 года лесомелиоративные работы проведены на площади 1,3 млн гектаров, что составляет более 46% казахстанской части дна. Из них более 1,1 млн гектаров приходится на период 2021-2025 годов.

Это одна из наиболее масштабных экологических инициатив Казахстана, направленных на восстановление деградированных экосистем, закрепление подвижных песков, сокращение распространения солепылевых бурь и улучшение экологической обстановки в Приаралье.

Также была отмечена проводимая работа по мониторингу состояния Каспийского моря, включая наблюдение за качеством воды в 50 прибрежных точках.

Отдельно Министр отметил вклад Первой леди Турции Эмине Эрдоган и глобальной инициативы Zero Waste («Ноль отходов») в развитие современных практик управления отходами в Казахстане.

В частности, он напомнил об открытии госпожой Эмине Эрдоган профильной научно-практической лаборатории на базе аграрного университета в Астане в мае текущего года, подчеркнув практическую значимость данного сотрудничества.

Кроме того, были представлены меры по развитию циркулярной экономики, совершенствованию системы управления отходами, внедрению наилучших доступных техник и реализации Национального плана адаптации к изменению климата. Подчёркнута важность перехода от общих международных обязательств к конкретным совместным проектам и практическим решениям.

В рамках двусторонней повестки Министр провёл встречу с Министром климата и окружающей среды Республики Польша Паулиной Хеннинг - Клеской. Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего партнёрства в сфере охраны окружающей среды, климатической политики и устойчивого развития.

Особое внимание было уделено обмену опытом в области раздельного сбора и сортировки отходов, внедрения зелёных технологий и наилучших доступных техник, развития возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, восстановления лесов и сохранения биоразнообразия.

Также обсуждены вопросы развития угольной генерации с одновременным снижением выбросов, в том числе применения современных технологических решений для уменьшения экологической нагрузки в процессе использования угля и постепенного перехода к более чистой энергетике. Польская сторона поделилась опытом трансформации энергетического сектора и поэтапного сокращения зависимости от угольной генерации.

По итогам встречи между профильными министерствами Казахстана и Польши подписан меморандум о взаимопонимании.

По инициативе ганской стороны состоялась встреча с Министром окружающей среды, науки и технологий Республики Гана доктором Зенатор Агьеман-Ролингс. Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в области охраны окружающей среды.

Ганская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта Казахстана в сфере управления отходами, внедрения современных технологий переработки, сокращения пластикового и химического загрязнения, а также сохранения биоразнообразия.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем обмене опытом и укреплении сотрудничества. Ганская сторона выразила готовность направить в Казахстан делегацию для ознакомления с национальным опытом и практиками в перечисленных направлениях.

По инициативе французской стороны состоялась встреча с директором Департамента климата и природы Французского агентства развития (AFD) Одри Рожков. Основное внимание было уделено перспективам дальнейшего сотрудничества в сфере управления отходами, сохранения биоразнообразия, климатической политики и привлечения финансирования для природоохранных проектов.

Казахстанская сторона отметила заинтересованность в изучении передового французского опыта в области раздельного сбора и переработки отходов, компостирования органических отходов, а также внедрения принципов циркулярной экономики.

Отдельно рассмотрены возможности привлечения льготного финансирования, грантовой поддержки, технической экспертизы и инвестиций AFD для реализации инфраструктурных и природоохранных инициатив. По итогам обсуждения обозначена заинтересованность сторон в определении приоритетных проектов и переходе к их практической реализации.

Также состоялась встреча с Генеральным директором и председателем Глобального экологического фонда (ГЭФ) Диего Меса Пуйо. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках международной экологической и климатической повестки.

Особое внимание уделено вопросам финансирования природоохранных инициатив, сохранения биоразнообразия и реализации проектов в рамках девятого цикла финансирования ГЭФ (GEF-9) на 2026 - 2030 годы.

По итогам обсуждения отмечена важность дальнейшего укрепления партнёрства и привлечения международных финансовых ресурсов для реализации экологических приоритетов Казахстана.

Проведённые на полях COP31 встречи подтвердили заинтересованность Казахстана в расширении международного экологического партнёрства, привлечении передового опыта, технологий и финансовых ресурсов для реализации национальных природоохранных инициатив. Особый акцент сделан на переходе от диалога к конкретным совместным проектам и практическим результатам.