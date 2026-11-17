В Анталье (Турция) в рамках климатической конференции COP31 Казахстан выступил за укрепление научного сотрудничества пяти прикаспийских государств, развитие совместного экологического мониторинга и обмена данными для сохранения экосистемы Каспийского моря. Эти вопросы обсуждались на международной дискуссии «Каспийское море: наука и региональное сотрудничество в интересах охраны окружающей среды», состоявшейся в павильоне Азербайджана.

В открытии мероприятия приняли участие представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев и вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мансур Ошурбаев. В своём выступлении представитель Казахстана обратил внимание на серьёзные экологические вызовы, с которыми сталкивается Каспийский регион, и подчеркнул необходимость согласованных действий прикаспийских государств.

Одной из наиболее острых проблем остаётся снижение уровня Каспийского моря. По результатам анализа динамики береговой линии, за последние 25 лет площадь казахстанской акватории Каспия сократилась более чем на 16 тысяч квадратных километров.

Как отметил М. Ошурбаев, масштабы происходящих изменений требуют совместных решений, основанных на достоверных научных данных и комплексных исследованиях. Особое значение приобретают развитие совместного мониторинга, обмен научной информацией и укрепление взаимодействия между исследовательскими учреждениями пяти прикаспийских государств.

Важным вкладом Казахстана в эту работу стало создание по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря. Его деятельность направлена на комплексное изучение морской среды и научное обеспечение мер по сохранению экосистемы Каспия. Казахстан заинтересован в развитии потенциала института и его активном сотрудничестве с профильными научными учреждениями региона.

Отдельное внимание в ходе дискуссии было уделено региональному взаимодействию в рамках Тегеранской конвенции, которая на протяжении двух десятилетий служит основой экологического сотрудничества пяти прикаспийских стран. Участники рассмотрели роль научных исследований в предотвращении загрязнения морской среды, сохранении биоразнообразия, восстановлении экосистем и выработке эффективных природоохранных решений.

Как подчеркнул вице-министр, результаты научных исследований и экспертных оценок должны стать основой для определения приоритетных природоохранных проектов, их дальнейшей подготовки и привлечения международной поддержки.

Казахстан выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении научного взаимодействия и выработке согласованных подходов к сохранению Каспийского моря. Развитие совместных исследований, экологического мониторинга и практических природоохранных инициатив должно способствовать объединению усилий прикаспийских государств для защиты уникальной экосистемы региона.