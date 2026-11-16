Казахстан представил меры по сокращению выбросов метана на COP31

В рамках COP31 в Анталье состоялось мероприятие, посвящённое сокращению выбросов метана и развитию регионального сотрудничества в Центральной Азии. Организаторами выступили CAREC, Global Methane Hub и Environmental Defense Fund (EDF).

В мероприятии приняла участие директор Департамента климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов РК Сауле Сабиева.

В ходе выступления были представлены меры Казахстана по совершенствованию регулирования выбросов метана, внедрению спутникового мониторинга и развитию международного сотрудничества.

Казахстан подтвердил готовность к дальнейшему укреплению регионального партнёрства и обмену опытом в области сокращения выбросов метана.