14 ноября 2026 года, в Национальном павильоне Казахстана на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье (Турция) состоялась серия международных встреч и тематических мероприятий с участием Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. Куантырова.

В центре внимания дня - привлечение климатического финансирования, развитие инвестиционных механизмов и продвижение инновационных зелёных технологий в Центральной Азии.

Одной из ключевых тем стало расширение сотрудничества с Зелёным климатическим фондом (GCF). В ходе встречи с региональным директором Фонда по Восточной Европе, Центральной Азии и Ближнему Востоку Т. Эрикссоном А. Куантыров обсудил переход от институциональной поддержки к практической реализации климатических инвестиционных проектов.

Особое внимание было уделено запуску национальной климатической инвестиционной платформы Казахстана (Country Platform) в рамках программы Readiness 3.0. Проектная документация уже подписана, объём поддержки первого этапа составляет 1,3 млн долларов США. Платформа призвана объединить государственные органы, финансовые институты и инвесторов для подготовки и реализации проектов в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

Отдельное внимание уделено возможностям участия Банка развития Казахстана, получившего аккредитацию GCF в 2025 году, а также развитию региональных проектов по управлению трансграничными водными ресурсами.

Ещё одной инициативой Казахстана стало предложение провести в Астане в 2027 году ежегодное заседание Коалиции по климату и чистому воздуху (CCAC). Данное предложение А. Куантыров озвучил на встрече с руководителем Секретариата Коалиции Мартиной Отто.

Казахстанская сторона выступила за включение в программу мероприятия регионального диалога по сокращению выбросов метана, а также встреч с потенциальными партнёрами для формирования совместных проектов. Проведение заседания в Астане позволит создать площадку для консолидации усилий стран Центральной Азии, международных организаций, инвесторов и технологических компаний.

В ходе переговоров также были рассмотрены результаты первого года реализации Страновой программы CCAC для Казахстана, предусматривающей поддержку в размере до 4 млн долларов США в течение трёх лет. Среди приоритетных направлений сокращение выбросов метана в сельском хозяйстве, нефтегазовом и угольном секторах, а также развитие проектов по улавливанию свалочного газа.

Особое внимание стороны уделили практическим решениям, включая внедрение биогазовых установок, использование шахтного метана для производства электроэнергии и привлечение льготного финансирования. Казахстан выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с международными инвесторами и поставщиками технологий для реализации соответствующих проектов.

Вопросы экологического образования и формирования экологической культуры стали центральной темой встречи Министра с Генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин

Мухаммедом Аль-Маликом.

А. Куантыров представил основные направления общенациональной инициативы Президента Республики Казахстан «Таза Қазақстан», ориентированной на формирование экологической культуры и повышение личной ответственности граждан за состояние окружающей среды.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области экологического просвещения, подготовки профильных специалистов, обмена научным опытом и поддержки молодёжных инициатив.

Важным событием дня стала международная сессия «Глобальная программа по развитию инноваций в сфере чистых технологий: от национального успеха к региональному климатическому эффекту». В мероприятии приняли участие представители стран Центральной Азии, Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Глобального экологического фонда (ГЭФ) и экспертного сообщества.

Выступая на открытии сессии, Министр представил

результаты реализации Глобальной программы инноваций в области чистых технологий (GCIP), осуществляемой в Казахстане с 2023 года при поддержке международных партнёров. За три цикла программы поддержку получили около 100 стартапов, разрабатывающих решения в области водных технологий, цифрового экологического мониторинга и переработки промышленных отходов.

В рамках сессии также была представлена концепция Центральноазиатской платформы зелёной акселерации. Инициатива предусматривает объединение стартапов, научных организаций, промышленных предприятий и инвесторов для внедрения перспективных экологических технологий и их продвижения на региональные рынки.

Кроме того, в Национальном павильоне Казахстана состоялась церемония награждения волонтёров, внесших вклад в организацию и проведение мероприятий.