Мероприятия на полях СОР 31 в национальном павильоне Казахстана

В национальном павильоне Казахстана на СОР 31 в г.Анталья вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мансур Ошурбаев на сессии «Укрепление климатической транспарентности (ETF): опыт Казахстана и Центральной Азии в рамках CBIT и BTRs» выступил с приветственным словом.

Сессия объединила представителей государственных органов, международных организаций и экспертов для обсуждения развития национальных систем климатической отчётности, мониторинга и верификации данных.

Организатором мероприятия выступило Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан при участии Международного центра зелёных технологий и инвестиционных проектов (IGTIC), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Программы развития ООН в Казахстане (ПРООН) и АО «Жасыл даму».

Ключевым событием сессии стал официальный обмен папками между Министерством экологии и природных ресурсов РК и ФАО, символизирующий начало реализации национального проекта CBIT «Укрепление потенциала Казахстана для выполнения требований ETF в рамках Парижского соглашения».

Проект направлен на развитие институционального и технического потенциала страны, совершенствование механизмов сбора и анализа климатических данных, а также повышение готовности Казахстана к выполнению требований Расширенной системы обеспечения транспарентности (ETF).

В ходе мероприятия также были представлены результаты работы Казахстана по подготовке климатической отчётности. Особое внимание уделили опыту страны - от представления первого Двухгодичного доклада по вопросам транспарентности на COP29 в Баку и его рассмотрения международными экспертами РКИК ООН до подведения итогов на сессии FMCP в рамках COP30 в Бразилии.

На сессии «От цели к исполнению: как страны Азии и Восточной Европы превращают ОНУВ 3.0 в национальные планы реализации» в приветственном слове М.Ошурбаев отметил представленный Казахстаном третий ОНУВ в октябре 2025 года, где отражено, что нами приняты цели сокращения выбросов на 17% безусловно и на 25% при международной поддержке к 2035 году относительно уровня 1990 года, с выходом на углеродную нейтральность к 2060 году.

Организатором данной сессии выступил NDC Partnership (Партнёрство по ОНУВ) – глобальная коалиция стран и международных организаций, созданная для содействия реализации национально определяемых вкладов.

В национальном павильоне Азербайджана М.Ошурбаев выступил на сессии «Справедливое и инклюзивное развитие технологий».

В своей речи вице-министр поделился опытом Казахстана в использовании технологии для решения проблем дефицита водных ресурсов и деградации земель, и вовлечение сельского сообщества в получение преимуществ от их внедрения, приведя примеры, что в результате в 2025 году водосберегающими технологиями охвачено 543,5 тыс. га, что позволило сэкономить около 874 млн кубометров воды. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 1,3 млн га.