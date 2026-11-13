COP31: Мероприятия пятого дня в Национальном павильоне Казахстана

13 ноября 2026 года в Национальном павильоне Казахстана на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье (Турция) состоялась серия тематических мероприятий, посвящённых развитию углеродного рынка, региональному экологическому сотрудничеству, климатической повестке международной торговли и научному взаимодействию.

Углеродный рынок Казахстана: от национальных механизмов к международному сотрудничеству

Одним из центральных мероприятий стала панельная сессия «Углеродный рынок Казахстана: от национальных механизмов к международному сотрудничеству», которую открыл Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. Куантыров.

С приветственными словами также выступили президент Ассоциации турецких промышленников и предпринимателей (TÜSİAD) Озан Дирен и председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Канат Шарлапаев.

В рамках сессии участники обсудили функционирование национальной системы торговли выбросами парниковых газов, развитие углеродных офсетов, а также перспективы международного сотрудничества и интеграции углеродных механизмов.

По итогам мероприятия АО «Жасыл даму» подписало меморандум о взаимопонимании с Азиатским центром по готовности к стихийным бедствиям (ADPC).

Сотрудничество прикаспийских государств

Важным событием дня стал сайд-ивент «Friends of the Caspian Sea: от региональных инициатив к совместным действиям», организованный Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В обсуждении приняли участие представители пяти прикаспийских государств, а также международных организаций, включая ПРООН, Секретариат Тегеранской конвенции, Зелёный климатический фонд и Всемирный банк.

Участники подтвердили значимость дальнейшего взаимодействия в рамках Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранской конвенции), остающейся ключевой правовой основой регионального экологического сотрудничества.

Кроме того, был представлен План действий прикаспийских государств в связи с колебаниями уровня Каспийского моря на 2026–2036 годы, разрабатываемый при содействии Временного Секретариата Тегеранской конвенции.

Подготовка казахстанского экспорта к новой углеродной архитектуре

Ещё одним мероприятием стал сайд-ивент «От осведомлённости к конкурентоспособности: подготовка казахстанского экспорта к новой углеродной архитектуре мировой торговли и укрепление торговой связанности в контексте ТМТМ».

Организаторами выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и АО «QazTrade».

В центре обсуждения были вопросы достоверного измерения выбросов парниковых газов, повышения качества мониторинга, отчётности и верификации, обеспечения прозрачности национальной системы углеродного учёта, а также совершенствования механизмов углеродного регулирования с учётом новых требований международной торговли.

Отдельное внимание было уделено вопросам повышения конкурентоспособности казахстанского экспорта и укрепления торговой связанности в контексте Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Сотрудничество с Организацией тюркских государств

Состоялась двусторонняя встреча Алибека Куантырова с вновь назначенным Генеральным секретарём Организации тюркских государств Мирвохидом Азимовым.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в природоохранной сфере, а также актуальные вопросы региональной экологической повестки. А. Куантыров проинформировал собеседника о мерах, реализуемых Казахстаном, и ранее обсуждавшихся инициативах по укреплению сотрудничества между профильными ведомствами государств–членов ОТГ.

Развитие международного научного сотрудничества

В Национальном павильоне Казахстана также состоялась церемония обмена подписанными экземплярами меморандума с американским центром Стокгольмского института окружающей среды (SEI US).

Международное информационное освещение

В завершение дня Министр дал интервью международному информационному агентству Bloomberg. Основное внимание в беседе было уделено сокращению выбросов метана: Министр рассказал о запуске в Казахстане программы регулирования метана на основе спутниковых данных, которая позволит выявлять крупные утечки на объектах нефтегазовой отрасли и добиваться их устранения.