COP31: Казахстан укрепляет международное сотрудничество в сфере экологии и климата

Пятый день 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье, был насыщен мероприятиями высокого уровня, международными встречами и обсуждением актуальных вопросов регионального экологического сотрудничества.

Региональное сотрудничество в Центральной Азии

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров принял участие во встрече высокого уровня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министров окружающей среды стран Центральной Азии, состоявшейся в национальном павильоне Кыргызской Республики.

В своём выступлении Министр подчеркнул важность дальнейшего укрепления регионального взаимодействия и отметил преемственность совместной работы стран Центральной Азии. Особое внимание было уделено итогам встречи высокого уровня, состоявшейся в Астане на полях Регионального экологического саммита в апреле 2026 года, а также второму очному заседанию Рабочей группы RECCIS-CA, успешно прошедшему в октябре текущего года в Алматы.

Климатическая адаптация и сохранение ледников

В национальном павильоне Таджикистана Министр выступил на диалоге высокого уровня на тему «Управление рисками, связанными с ледниками, для обеспечения водной и продовольственной безопасности».

Организаторами мероприятия выступили Азиатский банк развития, Зелёный климатический фонд и Правительство Республики Таджикистан.

В своём выступлении А. Куантыров отметил, что Казахстан последовательно укрепляет национальную систему адаптации к изменению климата, закрепляя адаптационные меры в системе государственного планирования. В настоящее время продолжается работа над Национальным планом адаптации, принят новый Водный кодекс, а также внедряются водосберегающие технологии в сельском хозяйстве и промышленности.

Отдельное внимание было уделено деятельности Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра под эгидой ЮНЕСКО, действующего в Алматы. Центр играет важную роль в изучении изменений снежного покрова, ледников и вечной мерзлоты, а также процессов формирования талого стока, имеющих особое значение для водной безопасности региона.

Образование и инновации в климатической повестке

В завершение пятого дня COP31 Министр принял участие в тематическом мероприятии «От учебных кампусов к климатическим решениям: повышение устойчивости к изменению климата с помощью образования, инноваций и партнёрских отношений», организованном ИСЕСКО совместно с Правительством Пакистана.

Участие Казахстана в мероприятиях COP31 подтверждает приверженность страны укреплению международного и регионального сотрудничества, продвижению практических климатических решений и совместному реагированию на экологические вызовы.