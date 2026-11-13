Девушки в национальных костюмах стали звездами казахстанского павильона на COP31

На 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP31), проходящей в турецкой Анталье, национальный павильон Казахстана привлекает внимание гостей не только деловой программой, но и ярким представлением национальной культуры.

Настоящий ажиотаж среди участников международного климатического саммита вызвали две девушки в казахских национальных костюмах, встречающие посетителей павильона. Уже пятый день подряд гости конференции, представители иностранных делегаций и соседних павильонов останавливаются, чтобы сфотографироваться с ними. Желающих сделать памятные снимки настолько много, что у казахстанского павильона даже образуются очереди.

Героинями многочисленных фотографий стали казахстанские студентки Райхан Вильямис и Айзере Маханбет, которые участвуют в работе национального павильона в качестве волонтеров.

Райхан родом из Алматы. Сейчас она учится на втором курсе магистратуры в Анталье по специальности «Турецкий язык и литература». Айзере приехала из Уральска и является студенткой второго курса бакалавриата по направлению «Политология и международные отношения».

Благодаря девушкам гости COP31 не только знакомятся с казахстанским павильоном, но и проявляют интерес к национальной культуре страны.