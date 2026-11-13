12 ноября 2026 года в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) во Французском павильоне состоялось мероприятие «Declaration to Triple Nuclear Energy by 2050», посвящённое реализации международной инициативы по утроению мировых мощностей атомной энергетики к 2050 году.

В мероприятии принял участие Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров, выступивший с заявлением о роли Казахстана в развитии атомной энергетики и обеспечении экологической устойчивости энергетического перехода.

В своём выступлении Министр отметил, что Казахстан присоединился к Декларации об утроении мировых мощностей атомной энергетики к 2050 году на COP29 в Баку в ноябре 2024 года. Данная инициатива соответствует долгосрочным климатическим приоритетам страны, включая достижение углеродной нейтральности к 2060 году и сокращение выбросов парниковых газов в рамках обновлённого национального вклада (NDC 3.0).

А.Куантыров подчеркнул, что атомная энергетика наряду с возобновляемыми источниками энергии, повышением энергоэффективности и модернизацией инфраструктуры может внести значительный вклад в обеспечение надёжного низкоуглеродного энергоснабжения и декарбонизацию экономики.

Отдельное внимание было уделено потенциалу Казахстана как одного из ключевых участников мировой атомной отрасли. С 2009 года страна сохраняет статус крупнейшего производителя урана в мире. По итогам 2025 года объём добычи составил около 25,8 тыс. тонн, что соответствует порядка 40% мирового производства.

Казахстан в 2027 году планирует приступить к строительству первой атомной электростанции.

Для Казахстана строительство АЭС - новое направление. Оно позволит раскрыть потенциал атомной отрасли, и несомненно, послужит импульсом для развития научного, кадрового потенциала Казахстана, позволит открыть новые отрасли экономики, оказывая мультипликативный эффект.

При строительстве первой АЭС предусмотрено возведение двух энергоблоков общей электрической мощностью 2,4 ГВт.

Параллельно Казахстан ведёт подготовительную работу по строительству второй АЭС.

Подготовка проектов осуществляется с учётом технических, инфраструктурных и экологических факторов.

Наряду с реализацией крупных энергетических проектов, Казахстан последовательно расширяет международное сотрудничество, в частности, с Францией, в области мирного использования атомной энергии. Франция является одним из давних партнёров Казахстана в атомной отрасли.

Перспективными направлениями сотрудничества обозначены экологический мониторинг, научные исследования, подготовка кадров, внедрение передовых технологий и применение международных практик в области ядерной и радиационной безопасности.

Казахстан подтверждает готовность вносить вклад в глобальные усилия по развитию низкоуглеродной энергетики, обеспечивая при этом соблюдение высоких стандартов экологической безопасности и устойчивого развития.

Особый акцент в выступлении был сделан на необходимости обеспечения экологической и радиационной безопасности на всех этапах развития атомной энергетики — от добычи урана и производства ядерного топлива до эксплуатации атомных станций, обращения с радиоактивными отходами и вывода объектов из эксплуатации.

«Развитие атомной энергетики должно сопровождаться безусловным соблюдением экологических требований. Для Казахстана приоритетами остаются радиационная и экологическая безопасность, охрана водных ресурсов и биоразнообразия, защита здоровья населения, а также прозрачность принимаемых решений и доступ общественности к достоверной экологической информации», — отметил Министр.

В этой связи была подчеркнута важность комплексной оценки воздействия на окружающую среду, постоянного мониторинга состояния подземных вод, воздуха и почв, а также соблюдения национального законодательства и международных стандартов.

Отдельно отмечена необходимость надлежащего экологического восстановления участков добычи урана после завершения производственной деятельности.

В завершение Министр подчеркнул, что достижение цели по утроению мировых мощностей атомной энергетики к 2050 году требует не только строительства новых реакторов, но и развития надёжных цепочек поставок ядерного топлива, привлечения инвестиций, технологических инноваций и квалифицированных кадров.