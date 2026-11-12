Природные достопримечательности Иле-Алатау вошли в число лучших в мире!

Природные и туристические объекты Казахстана вновь получили международное признание!

В международный редакционный рейтинг The Worldworthy 100 за 2026 год вошли три туристических объекта Алматы, заняв места в мировых списках топ-100 в своих категориях.

Два туристических направления, связанных с Иле-Алатауским государственным национальным природным парком, получили высокие позиции в мировом рейтинге:

Ущелье Кимасар – 56-е место в мире среди лучших пеших туристических маршрутов.

Бутаковское ущелье – 79-е место в мире и 2-е место.

Кроме того, канатная дорога «Шымбулак» заняла 9-е место в мире в рейтинге лучших канатных дорог.

Все три объекта удостоены сертификатов лауреатов рейтинга Worldworthy 100 за 2026 год.

Worldworthy 100 – международный редакционный рейтинг, составляемый на основе отзывов и оценок посетителей, журналистских исследований и информации из открытых источников.

Это достижение способствует повышению международного интереса к природным достопримечательностям Иле-Алатау и популяризации экотуристического потенциала Казахстана.

Международное признание природного наследия – не только повод для гордости, но и напоминание о важности его сохранения и охраны.