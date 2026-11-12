В рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 31) в Анталье (Турция) в национальном павильоне Казахстана состоялось подписание пяти соглашений, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, развитие возобновляемой энергетики, восстановление природных экосистем и цифровизацию газовой инфраструктуры.

Подписанные документы охватывают проекты в различных регионах Казахстана и предусматривают развитие международного сотрудничества, привлечение инвестиций и внедрение современных технологий для достижения климатических целей страны.

Одним из ключевых документов стало рамочное соглашение между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, VEMA S.A. и Carbon Bridge Central Asia Ltd. Документ по реализации проектов обнаружения и устранения утечек метана (LDAR) в газовых сетях QazaqGaz Aimaq подписали министр экологии и природных ресурсов РК А. Куантыров, исполнительный директор Carbon Bridge Central Asia Ltd. В. Ларионов и коммерческий директор VEMA S.A. С. Моргулис.

Проект направлен на сокращение выбросов парниковых газов, повышение экологической безопасности и выполнение климатических обязательств Казахстана. Особое внимание уделяется применению механизмов статьи 6 Парижского соглашения, открывающих возможности для международного сотрудничества в области сокращения выбросов.

Еще одно рамочное соглашение подписано между Министерством экологии и природных ресурсов РК, ТОО «SAFC» и SEFE Marketing & Trading Ltd. Подписи под документом поставили министр А. Куантыров, генеральный директор ТОО «SAFC» Ю. Ким и вице-президент SEFE Marketing & Trading Ltd. Н. Диксон.

Соглашение предусматривает реализацию проекта «Лесоразведение и восстановление деградированных земель в Алматинской области (SAFC ARR «Капшагай»)» в рамках пункта 2 статьи 6 Парижского соглашения.

Инициатива направлена на увеличение поглощения парниковых газов, восстановление деградированных земель, сохранение биоразнообразия и улучшение условий жизни сельского населения. Проект также будет способствовать привлечению международных инвестиций в природно-климатические инициативы Казахстана.

Важным направлением подписанных договоренностей стало развитие ВИЭ.

АО «Банк развития Казахстана», АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «New Clean Energy» заключили соглашение о совместной реализации и софинансировании строительства ветровой электростанции мощностью 150 МВт в Байдибекском районе Туркестанской области. Документ подписали председатель Правления АО «Банк развития Казахстана» М. Елибаев, председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана» У. Шаяхметова и представитель ТОО «New Clean Energy», председатель наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Д. Идрисов.

Проект включает строительство ветровой электростанции, сопутствующей инфраструктуры и линий электропередачи. Его реализация будет способствовать увеличению доли ВИЭ в энергобалансе страны.

Отдельное соглашение об открытии кредитной линии заключено между АО «Банк развития Казахстана» и АО «QazaqGaz Aimaq». Документ подписали председатели правлений компаний М. Елибаев и Б. Аскаров.

Соглашение направлено на реализацию инвестиционного проекта «Aqyl Energy», предусматривающего масштабную цифровизацию системы учета природного газа. В рамках проекта планируется установить 1,35 млн интеллектуальных газовых счетчиков с функцией дистанционной передачи данных во всех газифицированных регионах Казахстана, а также создать единую цифровую платформу учета газа.

Внедрение современных цифровых решений позволит повысить точность и прозрачность учета потребления газа, эффективность управления газораспределительной инфраструктурой.

Кроме того, АО «Банк развития Казахстана» и ТОО «Turan Wind Energy» подписали соглашение об открытии кредитной линии для строительства ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Костанайской области. Документ подписали председатель Правления АО «Банк развития Казахстана» М. Елибаев и руководитель ТОО «Turan Wind Energy» Е. Кожасбай.

Проект предусматривает строительство и эксплуатацию крупной ветровой электростанции, которая будет интегрирована в Северную зону Единой энергетической системы Казахстана. Его реализация направлена на развитие возобновляемой энергетики, диверсификацию источников производства электроэнергии и укрепление энергетической устойчивости страны.

Подписание пяти соглашений в рамках COP31 стало важным шагом в продвижении климатической и инвестиционной повестки Казахстана. Реализация предусмотренных ими проектов будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, развитию чистой энергетики, восстановлению природных экосистем и модернизации инфраструктуры.

Достигнутые договоренности также создают дополнительные возможности для укрепления международного партнерства, привлечения инвестиций и выполнения обязательств Казахстана в рамках Парижского соглашения.