11 ноября в Национальном павильоне Казахстана на 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31) в Анталье прошел насыщенный день, посвященный развитию международного климатического сотрудничества. Главными событиями стали подписание пяти соглашений и четырех меморандумов, а также панельные сессии по вопросам циркулярной экономики, климатического финансирования и внедрения зеленых технологий.

Центральным событием дня стало подписание двух рамочных соглашений с участием министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибека Куантырова.

Первое соглашение с компаниями VEMA S.A. и Carbon Bridge Central Asia Ltd. предусматривает реализацию проектов по выявлению и устранению утечек метана в газовых сетях QazaqGaz Aimaq. Второй документ, подписанный с ТОО «SAFC» и SEFE Marketing & Trading Ltd., направлен на лесоразведение и восстановление деградированных земель в Алматинской области. Оба проекта предусматривают развитие международного сотрудничества в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

В этот же день подписаны еще три соглашения, касающиеся строительства ветровых электростанций мощностью 150 МВт в Туркестанской и 1 ГВт в Костанайской областях, а также реализации проекта «Aqyl Energy», предусматривающего установку 1,35 млн интеллектуальных газовых счетчиков и создание единой цифровой системы учета природного газа.

Важным результатом дня стало подписание четырех меморандумов о сотрудничестве АО «Жасыл даму» с компаниями «АРМ», PUZER, NULOOP и LoopEnerGren Capital. Документы подписал Председатель Правления общества Ержан Сәрсенбай. Договоренности направлены на развитие сотрудничества в сфере сортировки и переработки отходов, внедрение современных систем их сбора, переработку литий-ионных аккумуляторов и развитие возобновляемой энергетики.

Деловую программу павильона дополнили тематические панельные сессии. На встрече «От обязательств к реализации: Рамочная программа партнерства по циркулярной экономике в Центральной Азии» Председатель Правления АО «Жасыл даму» Ержан Сәрсенбай представил планы Казахстана по цифровизации системы управления отходами, развитию перерабатывающей отрасли и привлечению инвестиций. В обсуждении приняли участие представители государственных органов, международных организаций, стран Центральной Азии, Японии и эксперты.

В рамках сессии «Тюркские женщины-предприниматели: климатическое финансирование для реальной экономики» участники обсудили вопросы доступа к климатическим инвестициям и расширения возможностей женского предпринимательства.

Еще одной площадкой для обмена опытом стала панельная сессия «Опыт городов по внедрению зеленых технологий, развитию устойчивой инфраструктуры и привлечению инвестиций». В обсуждении приняли участие исполнительный директор ООН-Хабитат Анаклаудия Россбах, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, заместитель акима Кызылординской области Нуриддин Аманкул, представители Центра урбанистики города Астаны. Модератором выступил директор регионального офиса ООН-Хабитат по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфан Али. Основное внимание было уделено практическим решениям по развитию экологически устойчивых городов и привлечению инвестиций в городскую инфраструктуру.

Итоги дня показали практическую направленность работы казахстанского павильона на COP31. Подписанные соглашения, новые партнерства и обмен международным опытом создают дополнительные возможности для реализации климатических проектов, развития зеленой экономики и привлечения инвестиций в Казахстан.