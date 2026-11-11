АО «Жасыл даму» подписало на COP31 четыре меморандума о сотрудничестве

В Национальном павильоне Казахстана на климатической конференции COP31 в Анталье (Турция) АО «Жасыл даму» подписало четыре меморандума о сотрудничестве с компаниями, работающими в сфере сортировки и переработки отходов, современных систем их сбора и возобновляемой энергетики.

Со стороны АО «Жасыл даму» документы подписал Председатель Правления Ержан Сарсенбай. Меморандумы предусматривают обмен опытом и технологиями, развитие партнёрства и проработку совместных проектов в сфере обращения с отходами и циркулярной экономики.

Одним из партнёров стала компания ООО «АРМ» - российский производитель оборудования для сортировки, перегрузки и переработки отходов. Меморандум с её стороны подписал генеральный директор Алексей Попов. Компания проектирует и производит мусоросортировочные комплексы, перегрузочные станции и линии переработки полимеров. Сотрудничество предусматривает обмен практическим опытом и изучение технологических решений для развития инфраструктуры обращения с отходами.

С компанией ООО «Пуцер Ру» (PUZER) документ подписал генеральный директор Роман Плуток. PUZER разрабатывает и внедряет инженерные системы сбора и удаления отходов для жилых, общественных и коммерческих объектов. Среди её решений - вакуумная транспортировка отходов по трубопроводам и подземные системы накопления с датчиками заполнения. Партнёрство позволит обмениваться опытом применения таких технологий и рассматривать возможности их использования в Казахстане.

Ещё один меморандум заключён с NULOOP, со стороны которой документ подписал генеральный директор Цзинь Вэньцзюнь. Компания реализует проект строительства завода по переработке отработанных литий-ионных аккумуляторов в индустриальной зоне «Кайрат» Алматинской области. Проектная мощность предприятия составляет до 10 тыс. тонн в год. Предусмотренные технологии позволяют извлекать литий, медь, алюминий и другие ценные компоненты для повторного использования в промышленности.

Четвёртый документ подписан с ТОО «ЛоопЭнерГрэн Капитал» (LoopEnerGren Capital), которое также представил генеральный директор Цзинь Вэньцзюнь. Компания специализируется на проектах солнечной энергетики и развивает решения по накоплению энергии. В индустриальной зоне «Кайрат» она реализует проект солнечной электростанции мощностью 70 МВт для электроснабжения расположенных там предприятий.

Подписанные меморандумы формируют основу для дальнейшей совместной работы. Конкретные проекты и условия их реализации будут предметом отдельной проработки.