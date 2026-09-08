Встреча с руководителем ТОО «Тенгизшевройл»

Сегодня состоялась встреча Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан А. С. Куантырова с генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» Уильямом Лакоби.

В ходе разговора стороны обсудили перечень мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду, рациональное использование ресурсов и внедрение передовых технологий.

В своей речи У.Лакоби подробнее остановился на внедряемых новых стандартах эксплуатации и передовых технологий для сокращения выбросов и интенсивности эмиссий при производственных операциях.

Как отметил Министр, ТШО, являясь одним из крупных недропользователей в стране, должны своими действиями в защите охраны окружающей среды, взаимодействия и установления диалога с Правительством стать примером для других предприятий.

В завершение встречи Министр акцентировал внимание на неукоснительное соблюдение требований экологического законодательства Республики Казахстан.