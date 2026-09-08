Казахстан и Япония углубляют сотрудничество в сфере «зеленой» энергетики и декарбонизации

Сегодня прошла встреча вице министра М.Т. Ошурбаева с Вице-министром экономики, торговли и промышленности Японии г-ном Ямада Кэндзи.

Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества в области низкоуглеродного развития, привлечения японских инвестиций и внедрения передовых экологических технологий.

Главное по итогам встречи:

- Развитие Механизма совместного кредитования (JCM)

Казахстан высоко ценит партнерство с Японией и рассматривает механизм JCM как практический инструмент для сокращения выбросов парниковых газов и трансфера технологий.

- Закрепление на законодательном уровне

Именно сегодня, 8 сентября, вступает в силу Закон Республики Казахстан по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики. Документ формирует необходимую нормативно-правовую базу для реализации международных углеродных механизмов в рамках статей 6.2 и 6.4 Парижского соглашения.

- Единая методология

Дальнейшая совместная работа Объединенного комитета JCM будет направлена на разработку и утверждение единых правил расчета сокращения выбросов парниковых газов для успешного получения углеродных кредитов.

Министерство нацелено на дальнейшее расширение практического взаимодействия с японскими партнерами для достижения целей углеродной нейтральности!