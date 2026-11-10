Шаги принимаемые Казахстаном в области изменения климата

Во второй день СОР31 Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров принял участие на мероприятии, организованные Многосторонними Банками Развития «Совместная поддержка МБР действий в области изменения климата - от политики до финансирования и реализации».

Не менее важным событием второго дня стало участие Министра на официальном сайд-ивенте РКИК ООН «Mobilizing Finance for Country-Led Climate Action». Организаторами мероприятия выступили – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – государственный банк развития Германии), Фонд ОПЕК для международного развития (ОПЕК – Организация стран – экспортеров нефти).

На обоих мероприятиях А. Куантыров отметил, что для Казахстана борьба с изменением климата означает надежную энергетику, конкурентоспособный экспорт и устойчивость к климатическим рискам.

Казахстан принял Стратегию достижения углеродной нейтральности к 2060 году и обязательства безоговорочно сократить выбросы на 17% к 2035 году. Данные шаги нацелены на Совместную программу по долгосрочным стратегиям MБР, которая позволит превратить стратегические цели в инвестиционные решения.

Страна формирует единую национальную платформу климатического финансирования под руководством Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Она объединит государство, компании и финансовых партнеров вокруг общего перечня проектов в пяти приоритетных отраслях и станет для инвесторов единой точкой входа.

Ее задача – помочь перспективным мерам дорасти до проектов, готовых к инвестициям, и подобрать для каждого наиболее подходящий источник финансирования – многосторонние фонды, банки развития или частных инвесторов.

Страновая инвестиционная платформа справедливого энергетического перехода (QaJET), разработанная вместе с Европейским банком реконструкции и развития, – ее первое отраслевое направление.