Единая платформа привлечения климатических инвестиций

10 ноября в Национальном павильоне Республики Казахстан на 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) была представлена архитектура Страновой платформы климатических инвестиций Казахстана (QCIP) — национального механизма координации и привлечения финансирования, объединяющего государственные органы, международные финансовые институты, климатические фонды, инвесторов и разработчиков проектов.

Платформа призвана сформировать портфель приоритетных климатических проектов, повысить их инвестиционную готовность и обеспечить привлечение внутреннего и международного капитала.

QCIP будет функционировать под руководством Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан в качестве национального уполномоченного органа, а её секретариат разместится на базе Международного центра зелёных технологий и инвестиционных проектов (IGTIC). Платформа охватит все отрасли экономики и станет площадкой для координации усилий государственных и международных партнёров в реализации климатических инициатив.

Одним из отраслевых направлений QCIP стала Инвестиционная платформа справедливого энергетического перехода Казахстана (QaJET), разрабатываемая Министерством энергетики при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Её основная цель — обеспечить ввод не менее 10 ГВт мощностей возобновляемой энергетики к 2035 году, а также модернизацию электрических сетей, развитие систем накопления энергии и электрификацию конечных потребителей.

В рамках мероприятия состоялось подписание двух меморандумов.

Первый - о партнёрстве между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерством энергетики и партнёрами платформы QaJET во главе с ЕБРР. Подписание этого документа ознаменовало официальный запуск платформы.

Второй - QaJET о сотрудничестве между Международным центром зелёных технологий и инвестиционных проектов и Банком развития Казахстана в рамках QCIP.

Запуск QCIP стал важным шагом в переходе Казахстана от климатических обязательств к практической реализации инвестиционных проектов, расширению международного партнёрства и привлечению частного капитала для развития низкоуглеродной экономики.