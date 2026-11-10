Казахстан и ЕЭК ООН обсудили развитие экологического сотрудничества в Центральной Азии

В рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье состоялась встреча министра экологии и природных ресурсов РК Алибека Куантырова с Исполнительным секретарём Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной Молчан. Переговоры прошли в Национальном павильоне Казахстана.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области охраны окружающей среды, совершенствования экологического законодательства и укрепления регионального взаимодействия. Особое внимание было уделено реализации международных природоохранных конвенций, вопросам трансграничной экологической оценки, мониторинга качества атмосферного воздуха и внедрения международных экологических стандартов.

А. Куантыров отметил значимую роль ЕЭК ООН в развитии экологической политики Казахстана и подчеркнул заинтересованность страны в дальнейшем расширении практического взаимодействия.

«Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении партнёрства с Комиссией, прежде всего в рамках реализации природоохранных конвенций, совершенствования экологического законодательства и внедрения международных экологических стандартов», - отметил министр.

Одной из ключевых тем встречи стала подготовка регионального Обзора результативности экологической деятельности Центральной Азии. Инициатива реализуется по совместному обращению Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, направленному в ЕЭК ООН в июне 2025 года. В 2026 году началась практическая работа по подготовке обзора, который позволит комплексно оценить экологические приоритеты региона и определить направления дальнейшего сотрудничества.

Отдельное внимание уделено развитию механизмов стратегической экологической оценки (СЭО). В Казахстане соответствующие нормы закреплены в Экологическом кодексе, а с 2024 года начали действовать положения о применении СЭО к предусмотренным законодательством документам территориального развития и генеральным планам населённых пунктов. В настоящее время актуальными задачами остаются совершенствование методологии, подготовка специалистов и расширение практики применения экологической оценки.

В ходе переговоров также затронуты вопросы реализации Орхусской конвенции, расширения доступа граждан к экологической информации и участия общественности в принятии экологически значимых решений.

Ещё одним направлением обсуждения стало улучшение качества атмосферного воздуха. Казахстан продолжает совершенствовать регулирование промышленных выбросов, внедрять наилучшие доступные техники и осуществлять поэтапный переход крупных предприятий на комплексные экологические разрешения. В этой связи, отмечена важность экспертного сотрудничества с ЕЭК ООН по вопросам мониторинга загрязнения воздуха, инвентаризации выбросов и применения международных методик оценки.

По итогам встречи казахстанская сторона подтвердила заинтересованность в укреплении партнёрства с ЕЭК ООН, развитии региональных природоохранных инициатив и продвижении совместных решений, направленных на повышение эффективности экологического управления в Центральной Азии.