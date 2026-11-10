Что мы знаем о тиграх?

В Казахстане продолжается работа по восстановлению популяции тигров. Выпущенные в дикую природу тигры находятся под постоянным наблюдением специалистов государственного природного резервата «Иле-Балхаш».

Как осуществляется мониторинг тигров?

Чем отличаются тигры, выросшие в дикой природе?

Как специалисты отслеживают их перемещения и обеспечивают безопасность?

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