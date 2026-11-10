Что мы знаем о тиграх?
В Казахстане продолжается работа по восстановлению популяции тигров. Выпущенные в дикую природу тигры находятся под постоянным наблюдением специалистов государственного природного резервата «Иле-Балхаш».
Как осуществляется мониторинг тигров?
Чем отличаются тигры, выросшие в дикой природе?
Как специалисты отслеживают их перемещения и обеспечивают безопасность?
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