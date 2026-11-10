COP31: От обязательств к действиям. ОНУВ 3.0

Сегодня на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье (Турция) Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибек Куантыров принял участие в министерской панели «От обязательств к действиям. ОНУВ 3.0», состоявшейся в Национальном павильоне Кыргызской Республики.

Отвечая на вопросы участников панели, А. Куантыров подробно рассказал о работе, проводимой Казахстаном, в частности о портфеле проектов для финансирования условных климатических целей, льготном финансировании, трансграничных водах, энергетике и ледниках.

В рамках ОНУВ 3.0 Казахстан взял на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов к 2035 году на 17% от уровня 1990 года за счёт собственных усилий и до 25% при условии международной поддержки.

Для реализации этих обязательств уже проведена следующая работа: ОНУВ утверждён Правительством, совместно с NDC Partnership и ЮНИДО разрабатывается Инвестиционный план ОНУВ, который позволит определить стоимость необходимых мер, источники финансирования и сформировать портфель приоритетных проектов.

Особо следует отметить, что в энергетическом секторе уже заложена практическая основа для достижения климатических целей: на 2026–2029 годы запланирована реализация 45 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью более 7 ГВт с определёнными инвесторами.

В 2024–2026 годах Казахстан председательствует в Международном фонде спасения Арала. В апреле на Региональном экологическом саммите в Астане главы государств приняли Декларацию «Экологическая солидарность Центральной Азии» и поддержали инициативу Казахстана о создании Международной водной организации в структуре ООН.

Министр также предложил три практических шага для укрепления регионального сотрудничества:

Единые данные и совместный мониторинг ледников, речного стока и водозабора, а также постоянный цифровой мониторинг в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, предложенный Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Согласование водно-энергетических режимов на трансграничных реках.

Реализация совместных региональных проектов с привлечением финансирования Зеленого климатического фонда и банков развития.

В завершение А. Куантыров подчеркнул, что региональные проекты имеют больший масштаб и обладают более высоким потенциалом для привлечения финансирования. Он также выразил готовность Казахстана к дальнейшему сотрудничеству с Кыргызстаном и всеми странами Центральной Азии.