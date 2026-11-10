ЭКОФАКТ: Почему зимой воздух загрязняется быстрее?

Зимой уровень загрязнения воздух может повышаться по нескольким причинам:

- Отопление: увеличивается сжигание угля и других видов топлива на ТЭЦ, в котельных и частном секторе.

- Автотранспорт: при холодном запуске двигателей увеличиваются выбросы загрязняющих веществ.

- Температурная инверсия: способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

- Слабый ветер: загрязняющие вещества медленнее рассеиваются в атмосфере.

Какие меры принимаются в городах?

- Экологизация отопления: переход на более экологичные виды топлива, развитие газификации и модернизация систем теплоснабжения.

- Сокращение промышленных выбросов: внедрение современных технологий и повышение эффективности газоочистного оборудования.

- Развитие экологичного транспорта: обновление общественного транспорта, внедрение электробусов и развитие инфраструктуры для электротранспорта.

- Контроль качества воздуха: проведение регулярного мониторинга атмосферного воздуха и усиление контроля за источниками загрязнения.

- Озеленение городов: создание зелёных зон, высадка деревьев и развитие городских лесопарковых территорий.

Главная цель — сокращение выбросов загрязняющих веществ, снижение уровня загрязнения атмосферы и создание благоприятной экологической среды для жителей.