Вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мансур Ошурбаев принял участие на сессии «Powering the Transition: Energy Security, Mobility & Critical Minerals» в Национальном павильоне Казахстана, на полях СОР 31.

Сессия посвящёна энергетической безопасности, устойчивой мобильности и критически важным минералам.

Организаторами дискуссии выступили Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, Responding to Climate Change и Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева.

Как отметил М.Ошурбаев: «Энергетический переход меняет само понятие энергетической безопасности. Раньше речь шла прежде всего о стабильных поставках нефти и газа. Сегодня она зависит также от надёжных энергосетей, чистой генерации, электрификации транспорта и устойчивых цепочек поставок критически важных минералов – лития, меди, никеля, редкоземельных металлов, без которых невозможны современные технологии.

При этом энергетический переход должен обеспечивать не только сокращение выбросов, но и устойчивость экономик, доступность энергии и новые возможности для промышленного развития».

Казахстан обладая значительными запасами энергетических ресурсов и критически важных минералов ставит перед собой задачу – перейти от экспорта сырья к глубокой переработке и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу в ближайшие три года запустить не менее трёх предприятий высокотехнологичной продукции в сфере редкоземельных металлов и критических материалов.

Министерство экологии акцентирует внимание, что рост добычи и переработки должна идти рука об руку с экологической ответственностью: внедрением наилучших доступных техник, повышением ресурсоэффективности, развитием переработки и повторного использования материалов. Именно это делает цепочки поставок по-настоящему устойчивыми.

В ходе сессии участники обсудили вопросы углеродного финансирования, которые способны привлечь дополнительные инвестиции в чистую энергетику, устойчивый транспорт и низкоуглеродные технологии, особенно в развивающихся экономиках, регулирования, а также развития инфраструктуры и логистики.

Дискуссия отвечает приоритетам Повестки действий COP31 по чистому энергетическому переходу и зелёной индустриализации.