Встреча с главой Global Methane Hub

Министр экологии и природных ресурсов РК Алибек Куантыров провёл встречу с главой Global Methane Hub Марсело Меной в павильоне Казахстана в Анталье.

Стороны обсудили реализацию Меморандума о взаимопонимании и создание Национального метанового офиса. Также речь шла о Национальной программе по сокращению выбросов метана и расширении сотрудничества на сектора отходов, угольного метана и сельского хозяйства.

В ОНУВ 3.0 Казахстан взял обязательство сократить выбросы к 2035 году на 17 процентов от уровня 1990 года собственными силами и до 25 процентов при международной поддержке.