СОР 31: Региональный климатический центр тюркских государств: возможности и требования
Сегодня в национальном павильоне Казахстана на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Турции, состоялась сессия «Региональный климатический центр тюркских государств: возможности и требования».
Организаторами сессии стали РГП «Казгидромет» совместно с Государственной метеорологической службой Турции (TSMS).
В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) профессор Селеста Сауло, руководители национальных гидрометеорологических служб тюркских государств и международные эксперты.
Участники обсудили перспективы создания Регионального климатического центра тюркских государств, направленного на укрепление сотрудничества, развитие климатических услуг, обмен данными и совершенствование систем раннего предупреждения.
Генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева в своем выступлении представила видение Казахстана относительно создания Центра, его ключевых функций и перспектив развития с учётом требований ВМО.
По итогам мероприятия достигнута договорённость о формировании технической рабочей группы для подготовки предложений и поэтапной дорожной карты по созданию Центра.
Проведение сайд-ивента на Национальном павильоне Казахстана стало важным шагом в укреплении регионального климатического сотрудничества и повышении устойчивости тюркских государств к изменению климата.
Казахстан поддерживает инициативу по созданию Регионального климатического центра тюркских государств и рассматривает ее как стратегически значимый шаг в укреплении региональной климатической устойчивости.
В завершении мероприятия участники отметили, что результаты сегодняшнего обсуждения станут важным вкладом в продвижение целей предлагаемой Анталийской декларации об устойчивости к изменению климата и метеорологическом сотрудничестве между тюркскими государствами.