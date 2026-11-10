СОР 31: Региональный климатический центр тюркских государств: возможности и требования

Сегодня в национальном павильоне Казахстана на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Турции, состоялась сессия «Региональный климатический центр тюркских государств: возможности и требования».

Организаторами сессии стали РГП «Казгидромет» совместно с Государственной метеорологической службой Турции (TSMS).

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) профессор Селеста Сауло, руководители национальных гидрометеорологических служб тюркских государств и международные эксперты.

Участники обсудили перспективы создания Регионального климатического центра тюркских государств, направленного на укрепление сотрудничества, развитие климатических услуг, обмен данными и совершенствование систем раннего предупреждения.

Генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева в своем выступлении представила видение Казахстана относительно создания Центра, его ключевых функций и перспектив развития с учётом требований ВМО.

По итогам мероприятия достигнута договорённость о формировании технической рабочей группы для подготовки предложений и поэтапной дорожной карты по созданию Центра.

Проведение сайд-ивента на Национальном павильоне Казахстана стало важным шагом в укреплении регионального климатического сотрудничества и повышении устойчивости тюркских государств к изменению климата.

Казахстан поддерживает инициативу по созданию Регионального климатического центра тюркских государств и рассматривает ее как стратегически значимый шаг в укреплении региональной климатической устойчивости.

В завершении мероприятия участники отметили, что результаты сегодняшнего обсуждения станут важным вкладом в продвижение целей предлагаемой Анталийской декларации об устойчивости к изменению климата и метеорологическом сотрудничестве между тюркскими государствами.