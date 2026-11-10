«Казгидромет» и Государственная метеорологическая служба Турции укрепляют сотрудничество

Казахстан и Турция продолжают развивать сотрудничество в области гидрометеорологии. Очередным шагом стала двусторонняя встреча руководителей национальных метеорологических служб, состоявшаяся 10 ноября на площадке COP31 в Анталье.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области гидрометеорологии, климатического анализа и мониторинга окружающей среды, а также обмен опытом и современными технологиями.

По итогам встречи состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между РГП «Казгидромет» и Государственной метеорологической службой Турецкой Республики. Документ подписали Данара Алимбаева и Волкан Мутлу Джошкун.

Меморандум предусматривает развитие обмена опытом и технологиями прогнозирования погоды, совершенствование мониторинга опасных природных явлений и окружающей среды, а также проведение совместных научных исследований.

Для Казахстана взаимодействие с турецкой метеорологической службой открывает дополнительные возможности для изучения передовых практик, укрепления профессионального потенциала специалистов и совершенствования национальных гидрометеорологических услуг.

Подписание документа стало важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества Казахстана и Турции в сфере гидрометеорологии и климата.