А вы знали, что в горах Алтая живет крошечный зверек, который заготавливает сено?
Сам маленький, а к зиме готовится по-настоящему основательно!
Знакомьтесь, алтайская пищуха! Этот очаровательный обитатель каменистых гор ведет удивительный образ жизни.
Она ловко передвигается среди камней, а при появлении опасности издает звонкий сигнал, предупреждая сородичей.
Самое интересное – летом пищуха заготавливает корм на зиму! Она собирает растения, подсушивает их и складывает запасы среди камней.
В Казахстане этот маленький зверек встречается в горных районах Алтая и играет важную роль в природной экосистеме.
Чем питается алтайская пищуха? Где обитает? Почему так важно ее охранять?
Ответы – в новой карусели рубрики «Табиғатты таны».
Листайте карточки и знакомьтесь с маленьким тружеником гор