А вы знали, что в горах Алтая живет крошечный зверек, который заготавливает сено?

Сам маленький, а к зиме готовится по-настоящему основательно!

Знакомьтесь, алтайская пищуха! Этот очаровательный обитатель каменистых гор ведет удивительный образ жизни.

Она ловко передвигается среди камней, а при появлении опасности издает звонкий сигнал, предупреждая сородичей.

Самое интересное – летом пищуха заготавливает корм на зиму! Она собирает растения, подсушивает их и складывает запасы среди камней.

В Казахстане этот маленький зверек встречается в горных районах Алтая и играет важную роль в природной экосистеме.

Чем питается алтайская пищуха? Где обитает? Почему так важно ее охранять?

Ответы – в новой карусели рубрики «Табиғатты таны».

Листайте карточки и знакомьтесь с маленьким тружеником гор